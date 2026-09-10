Top Gear - Sezona 28 - 12. oddaja

1. oddaja

Na zaslone znova prihaja priljubljena avtomobilistična oddaja, ki nam bo tudi tokrat postregla z novimi podvigi in adrenalinskimi izzivi. Vračajo se voditelji Chris Harris, Freddie Flintoff in Paddy McGuinness ter legendarni Stig. V prvi epizodi se bodo voditelji oddaje odpravili na poletne počitnice v poceni kabrioletih. Paddy se zagleda v Fordov escort kabriolet, Chris si privošči Mercedesov SLK, medtem ko se Freddie namerava odpeljati na obalo s Cryslerjevim LeBaronom. V prvem izzivu bodo morali tekmovati s Stigom po dirkalni stezi, nato pa jih čaka posebna dirka, v kateri se bodo morali soočiti z nepričakovano oviro.