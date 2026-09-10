Top Gear - Sezona 29 - 4. oddaja

Sezona 29 Epizoda 4

Konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let je peščica izjemnih superavtomobilov dosegla nekaj, kar je prej veljalo za nemogoče, saj so presegli hitrost 300 kilometrov na uro. Da bi proslavili to slavno obdobje, vsak voditelj izbere legendarni avto, ki lahko doseže ta mejnik. Chris izbere ferrari F40, Paddy lamborghini diablo in Freddie jaguar XJ220, nato pa se z njimi odpravijo na cesto.

Prikaži več