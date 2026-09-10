Top Gear - Sezona 29 - 6. oddaja

Top Gear
Kateri je najboljši prestižni družinski avtomobil? Chris meni, da je to hitri in zmogljivi audi RS6. Paddy pa je prepričan, da je to SUV. Natančneje, športni in dinamični lamborghini urus SUV. Da bi razrešila spor, se odpravita na dirkalno stezo, da bi ugotovila, katero vozilo je hitrejše in katero lahko hitreje vleče počitniško prikolico.Prikaži več
Sezona 27Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 28Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 29Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 30Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 31Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
28:56
1. oddaja
Spremljali bomo že 29. sezono priljubljene avtomobilistične oddaje, ki bo tudi tokrat postregla z zanimivimi prispevki o jeklenih konjičkih. V prvi epizodi voditelji pripravljajo poseben izziv. Odločijo se, da bodo testirali tri nove službene avtomobile - teslo model 3, volvo S60 in BMW serije 3 - tako, da bodo v njih preživeli 24 ur, ne da bi iz njih izstopili.
31:24
2. oddaja
Freddie Flintoff, Chris Harris in Paddy McGuinness nadaljujejo z zanimivim izzivom v Boltonu, Paddyjevem rojstnem mestu, ki je prav tako pobrateno z mestom Le Mans, kjer poteka slovita 24-urna dirka. Superavtomobil SF90 je najhitrejši, najmočnejši in najzmogljivejši ferrari, kar so jih kdajkoli izdelali. Chris se odpravi v Italijo, da bi na stezi preizkusil tisočkonjski SF90 do skrajnih meja.
31:05
3. oddaja
Voditelji so prepričani, da so našli način, kako poceni kupiti zmogljive avtomobile, zato vsak od njih za 6000 funtov kupi odpisan športni avtomobil. Po treh izzivih na testni stezi, morajo svoje avtomobile pripraviti za vožnjo po cesti in se zglasiti na znanem prizorišču Alexandra Palace v Londonu, kjer so producenti zgradili pošasten zid smrti. Bodo premagali svoj strah in zapeljali po strmem zidu?
30:03
4. oddaja
Konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let je peščica izjemnih superavtomobilov dosegla nekaj, kar je prej veljalo za nemogoče, saj so presegli hitrost 300 kilometrov na uro. Da bi proslavili to slavno obdobje, vsak voditelj izbere legendarni avto, ki lahko doseže ta mejnik. Chris izbere ferrari F40, Paddy lamborghini diablo in Freddie jaguar XJ220, nato pa se z njimi odpravijo na cesto.
32:40
5. oddaja
Da bi proslavili veselje ob najemu avtomobila, se voditelji odpravijo na počitnice na otok Ciper, kjer je najceneje najeti avtomobil v Evropi. Ker imajo na voljo le 30 evrov za najem avtomobila za konec tedna, se lotijo vrste nepotrebnih uničujočih izzivov, med katerimi so prepoteno dirkanje v gostem prometu, uporaba avtomobilov za vleko vodnih smuči ter dirkanje po smučišču.
29:38
6. oddaja
Kateri je najboljši prestižni družinski avtomobil? Chris meni, da je to hitri in zmogljivi audi RS6. Paddy pa je prepričan, da je to SUV. Natančneje, športni in dinamični lamborghini urus SUV. Da bi razrešila spor, se odpravita na dirkalno stezo, da bi ugotovila, katero vozilo je hitrejše in katero lahko hitreje vleče počitniško prikolico.
37:07
7. oddaja
Paddy, Freddie in Chris si privoščijo vrhunski oddih, saj vozijo razkošne britanske grand tourerje po najboljših valižanskih cestah. Po testiranju bentleyja flying spur, mclarna GT in aston martina DBX na snegu in na dirkališču pa jih pričakajo trije konkurenčni nemški avtomobili ter nemški voznik F1. Čas je, da ugotovimo, katera država resnično izdeluje najboljše GT avtomobile ...
21:30
8. oddaja
Chris Harris se pokloni siru Stirlingu Mossu, legendarnemu britanskemu dirkaču in enem največjih dirkačev v zgodovini formule ena, ki je pred kratkim umrl v 90. letu starosti. Čeprav nikoli ni osvojil naslova svetovnega prvaka v elitnem razredu motošporta, velja za enega najboljših dirkačev v zgodovini. Pravega britanskega gentlemana, ki je med letoma 1951 in 1961 na 67 dirkah formule ena zmagal 16-krat in prvenstvo štirikrat končal na drugem ter trikrat na tretjem mestu.
21:01
9. oddaja
Tradicionalni sladoledni kombi izumira. Toda Paddy ima načrt, kako ga rešiti, in sicer z doma izdelanim vozilom: popolnoma električnim terenskim vozilom za 21. stoletje. Njegovo vozilo lahko pometa ceste, prečka plaže in ima celo gumijasti obroč za dostavo sladoleda na vodi. Potem ko Chrisu in Freddieju predstavi svoj genialni izum, Paddyja čaka poseben izziv na vojaškem poligonu.
37:05
10. oddaja
Honda je predstavila nov električni avtomobil. Po temeljitem cestnem testu se Chris odpravi v tematski park Alton Towers na dirko z električnimi tekmeci znamke Vauxhall in Mini, ki ju bosta seveda vozila Paddy in Freddie. Kateri mestni avtomobil na baterije lahko najhitreje pobegne iz zapuščenega zabaviščnega parka?