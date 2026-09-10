Top Gear - Sezona 29 - 10. oddaja

1. oddaja

Spremljali bomo že 29. sezono priljubljene avtomobilistične oddaje, ki bo tudi tokrat postregla z zanimivimi prispevki o jeklenih konjičkih. V prvi epizodi voditelji pripravljajo poseben izziv. Odločijo se, da bodo testirali tri nove službene avtomobile - teslo model 3, volvo S60 in BMW serije 3 - tako, da bodo v njih preživeli 24 ur, ne da bi iz njih izstopili.