Top Gear - Sezona 30 - 2. oddaja

Top Gear
Freddie, Chris in Paddy se z avtomobili svojih očetov odpravijo na dirkalno stezo, kjer jih čakajo nenavadni izzivi. Izvedeli bodo namreč, kako je voziti z odraslo osebo v naročju, vozili bodo reli ter poskušali ujeti trajekt. V posebnem prispevku pa se Chris odpravi na stezo, da bi preizkusil Lamborghinijev najzmogljivejši avtomobil doslej, hibridni sian.Prikaži več
Sezona 27Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 28Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 29Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 30Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 31Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
28:27
1. oddaja
Spremljali bomo že 30. sezono priljubljene avtomobilistične oddaje, trije voditelji pa se vračajo s še bolj nezaslišanimi izzivi. V prvi epizodi Freddie, Chris in Paddy pripravljajo poseben prispevek, posvečen očetom, saj so prepričani, da so prav zaradi njih vzljubili jeklene konjičke. Odpravijo se v Lake District, kjer bodo imeli priložnost voziti avtomobile, ki so jih imeli njihovi očetje, ko so bili še otroci. Vsi trije voditelji govorijo o vplivu, ki ga je imel oče na njihovo življenje, in o tem, kako je bilo preživljati čas z njimi v njihovih avtomobilih.
24:01
2. oddaja
Freddie, Chris in Paddy se z avtomobili svojih očetov odpravijo na dirkalno stezo, kjer jih čakajo nenavadni izzivi. Izvedeli bodo namreč, kako je voziti z odraslo osebo v naročju, vozili bodo reli ter poskušali ujeti trajekt. V posebnem prispevku pa se Chris odpravi na stezo, da bi preizkusil Lamborghinijev najzmogljivejši avtomobil doslej, hibridni sian.
28:48
3. oddaja
Voditelji se odločijo, da bodo preizkusili avtomobile Jamesa Bonda, ki je za volanom nekaterih najbolj ikoničnih avtov reševal svet. Sleherni je neprecenljiv muzejski primerek. Med drugim bodo predstavili tudi aston martin DB5. Legendarni štirikolesnik, ki se je v filmih Jamesa Bonda prvič pojavil leta 1964 v Goldfingerju in pozneje še v številnih drugih. Izvedeli bomo, katere avtomobile iz Bondovih filmov si lahko privoščimo tudi navadni smrtniki.
24:18
4. oddaja
Freddie bo preizkusil električni SUV-i dirkalnik, terenec Odyssey 21, ki je znanilec nove dobe dirkanja po ledenikih in puščavah ter nastopa na avtomobilističnem prvenstvu električno gnanih dirkalnikov Extreme E. Nato pa se bo z njim podal na dirko z moškim, ki bo letel z reaktivnim nahrbtnikom. Chris in Paddy bosta medtem skušala ugotoviti, ali se bolj splača kupiti ferrari romo ali alfaholics GTA-R.
26:45
5. oddaja
Ali je novi land rover defender najboljši terenec, ki je danes v prodaji? Paddy, Chris in Freddie se bodo z novim defenderjem ter dvema njegovima tekmecema - mercedes g-wagonom in arial nomadom - odpravili na ekspedicijo po divjem Škotskem višavju, da bi enkrat za vselej razrešili to dilemo. Potem, ko se bodo voditelji pomerili na zahtevnem poligonu, se bodo njihovi jekleni konjički znašli sredi mrzlega jezera.
26:07
6. oddaja
Trije voditelji nadaljujejo z izzivi, da bi ugotovili, katero izmed izbranih vozil je najboljši terenec. Tokrat bodo morali pokazati predvsem svoj pogum v nenavadnem testu, v katerem jih bodo avtomobili vlekli za seboj, nato pa se bodo podali na zahteven in strm teren, kjer bodo morali najti ključ ter dostaviti ogromno žarnico na svetilnik na najzahodnejši točki Britanije.
22:02
7. oddaja
Tokrat se trije simpatični voditelji soočajo s krizo srednjih let. Moški namreč takrat pogosto panično kupujejo neumne in nepotrebne stvari, da bi ohranili občutek mladosti. Voditelji se odločijo raziskati, kateri tip avtomobila bi lahko bil najboljše in cenovno najugodnejše vozilo za nakup, ki bi moškemu olajšalo krizo srednjih let, in kot vedno, so Freddie, Chris in Paddy sprejeli nekaj zanimivih odločitev.
27:13
8. oddaja
Freddie, Chris in Paddy še vedno skušajo ugotoviti, kateri športni avtomobil je najboljši za moške, ki se spopadajo s krizo srednjih let. Odpravijo se v vojaško bazo, kjer jih čaka adrenalinski izziv, nato pa se bodo pomerili še v posebnem triatlonu, v katerem bodo skušali ugotoviti, kateri izmed simpatičnih voditeljev je v najboljši fizični kondiciji. Kateri izmed njih bo okronan za zmagovalca?