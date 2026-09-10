Top Gear - Sezona 30 - 4. oddaja

Top Gear
Freddie bo preizkusil električni SUV-i dirkalnik, terenec Odyssey 21, ki je znanilec nove dobe dirkanja po ledenikih in puščavah ter nastopa na avtomobilističnem prvenstvu električno gnanih dirkalnikov Extreme E. Nato pa se bo z njim podal na dirko z moškim, ki bo letel z reaktivnim nahrbtnikom. Chris in Paddy bosta medtem skušala ugotoviti, ali se bolj splača kupiti ferrari romo ali alfaholics GTA-R.Prikaži več
Sezona 27Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 28Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 29Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 30Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 31Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo