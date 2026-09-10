Top Gear - Sezona 30 - 4. oddaja

1. oddaja

Spremljali bomo že 30. sezono priljubljene avtomobilistične oddaje, trije voditelji pa se vračajo s še bolj nezaslišanimi izzivi. V prvi epizodi Freddie, Chris in Paddy pripravljajo poseben prispevek, posvečen očetom, saj so prepričani, da so prav zaradi njih vzljubili jeklene konjičke. Odpravijo se v Lake District, kjer bodo imeli priložnost voziti avtomobile, ki so jih imeli njihovi očetje, ko so bili še otroci. Vsi trije voditelji govorijo o vplivu, ki ga je imel oče na njihovo življenje, in o tem, kako je bilo preživljati čas z njimi v njihovih avtomobilih.