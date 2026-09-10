Top Gear - Sezona 30 - 5. oddaja

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Top Gear

Sezona 30 Epizoda 5

Ali je novi land rover defender najboljši terenec, ki je danes v prodaji? Paddy, Chris in Freddie se bodo z novim defenderjem ter dvema njegovima tekmecema - mercedes g-wagonom in arial nomadom - odpravili na ekspedicijo po divjem Škotskem višavju, da bi enkrat za vselej razrešili to dilemo. Potem, ko se bodo voditelji pomerili na zahtevnem poligonu, se bodo njihovi jekleni konjički znašli sredi mrzlega jezera.

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28:27
Top Gear - Sezona 30 - 1. oddaja

1. oddaja

Spremljali bomo že 30. sezono priljubljene avtomobilistične oddaje, trije voditelji pa se vračajo s še bolj nezaslišanimi izzivi. V prvi epizodi Freddie, Chris in Paddy pripravljajo poseben prispevek, posvečen očetom, saj so prepričani, da so prav zaradi njih vzljubili jeklene konjičke. Odpravijo se v Lake District, kjer bodo imeli priložnost voziti avtomobile, ki so jih imeli njihovi očetje, ko so bili še otroci. Vsi trije voditelji govorijo o vplivu, ki ga je imel oče na njihovo življenje, in o tem, kako je bilo preživljati čas z njimi v njihovih avtomobilih.
24:01
Top Gear - Sezona 30 - 2. oddaja

2. oddaja

Freddie, Chris in Paddy se z avtomobili svojih očetov odpravijo na dirkalno stezo, kjer jih čakajo nenavadni izzivi. Izvedeli bodo namreč, kako je voziti z odraslo osebo v naročju, vozili bodo reli ter poskušali ujeti trajekt. V posebnem prispevku pa se Chris odpravi na stezo, da bi preizkusil Lamborghinijev najzmogljivejši avtomobil doslej, hibridni sian.
28:48
Top Gear - Sezona 30 - 3. oddaja

3. oddaja

Voditelji se odločijo, da bodo preizkusili avtomobile Jamesa Bonda, ki je za volanom nekaterih najbolj ikoničnih avtov reševal svet. Sleherni je neprecenljiv muzejski primerek. Med drugim bodo predstavili tudi aston martin DB5. Legendarni štirikolesnik, ki se je v filmih Jamesa Bonda prvič pojavil leta 1964 v Goldfingerju in pozneje še v številnih drugih. Izvedeli bomo, katere avtomobile iz Bondovih filmov si lahko privoščimo tudi navadni smrtniki.
24:18
Top Gear - Sezona 30 - 4. oddaja

4. oddaja

Freddie bo preizkusil električni SUV-i dirkalnik, terenec Odyssey 21, ki je znanilec nove dobe dirkanja po ledenikih in puščavah ter nastopa na avtomobilističnem prvenstvu električno gnanih dirkalnikov Extreme E. Nato pa se bo z njim podal na dirko z moškim, ki bo letel z reaktivnim nahrbtnikom. Chris in Paddy bosta medtem skušala ugotoviti, ali se bolj splača kupiti ferrari romo ali alfaholics GTA-R.
26:45
Top Gear - Sezona 30 - 5. oddaja

5. oddaja

Ali je novi land rover defender najboljši terenec, ki je danes v prodaji? Paddy, Chris in Freddie se bodo z novim defenderjem ter dvema njegovima tekmecema - mercedes g-wagonom in arial nomadom - odpravili na ekspedicijo po divjem Škotskem višavju, da bi enkrat za vselej razrešili to dilemo. Potem, ko se bodo voditelji pomerili na zahtevnem poligonu, se bodo njihovi jekleni konjički znašli sredi mrzlega jezera.
26:07
Top Gear - Sezona 30 - 6. oddaja

6. oddaja

Trije voditelji nadaljujejo z izzivi, da bi ugotovili, katero izmed izbranih vozil je najboljši terenec. Tokrat bodo morali pokazati predvsem svoj pogum v nenavadnem testu, v katerem jih bodo avtomobili vlekli za seboj, nato pa se bodo podali na zahteven in strm teren, kjer bodo morali najti ključ ter dostaviti ogromno žarnico na svetilnik na najzahodnejši točki Britanije.
22:02
Top Gear - Sezona 30 - 7. oddaja

7. oddaja

Tokrat se trije simpatični voditelji soočajo s krizo srednjih let. Moški namreč takrat pogosto panično kupujejo neumne in nepotrebne stvari, da bi ohranili občutek mladosti. Voditelji se odločijo raziskati, kateri tip avtomobila bi lahko bil najboljše in cenovno najugodnejše vozilo za nakup, ki bi moškemu olajšalo krizo srednjih let, in kot vedno, so Freddie, Chris in Paddy sprejeli nekaj zanimivih odločitev.
27:13
Top Gear - Sezona 30 - 8. oddaja

8. oddaja

Freddie, Chris in Paddy še vedno skušajo ugotoviti, kateri športni avtomobil je najboljši za moške, ki se spopadajo s krizo srednjih let. Odpravijo se v vojaško bazo, kjer jih čaka adrenalinski izziv, nato pa se bodo pomerili še v posebnem triatlonu, v katerem bodo skušali ugotoviti, kateri izmed simpatičnih voditeljev je v najboljši fizični kondiciji. Kateri izmed njih bo okronan za zmagovalca?

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Bitka spolov
Zlati sanjski moški: Nemčija
Top Gear S30
S30/E5
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