Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Top Gear

Sezona 31 Epizoda 3

Čeprav so zelo praktične za počitnice, se prikolice velikokrat zdijo dolgočasne. Voditelji si tokrat izberejo svojo najljubšo majhno, popolnoma oblikovano počitniško prikolico, ki jo morajo združiti z najsodobnejšim električnim avtomobilom ter se z njo odpraviti na miren oddih v čudovito divjino Northumberlanda. Njihov oddih bo prav tako vključeval vzpon na hrib z ogromno žogo ter izziv s čilijem.

Prikaži več

  • Sezona 27

  • Sezona 28

  • Sezona 29

  • Sezona 30

  • Sezona 31

26:05
Top Gear - Sezona 31 - 1. oddaja

1. oddaja

Spremljali bomo že 31. sezono zabavne avtomobilistične oddaje. V prvi epizodi se Freddie, Chris in Paddy odpravijo na Veliko nagrado Velike Britanije z najnovejšimi cestnimi športnimi avtomobili, kjer se bodo na znanem dirkališču v Silverstonu pomerili s trojico najboljših dirkačev F1. Bodo Sebastian Vettel, Lando Norris in Antonio Giovinazzi za volanom spretnejši in hitrejši od treh voditeljev?
26:28
Top Gear - Sezona 31 - 2. oddaja

2. oddaja

Eddie Kidd je bil eden najboljših motoristov – neverjetno nadarjen in drzen kaskader, ki je izvajal smrtonosne podvige. Toda nesreča leta 1996 je končala Eddiejevo kariero, saj mu je zadala poškodbe, ki so mu za vedno spremenile življenje. Voditelji se bodo britanski legendi poklonili na poseben način: Paddy, oblečen v usnje, bo moral z motorjem skočiti skozi ognjeni obroč. Poleg tega nas čaka spektakularna kaskaderska predstava.
23:51
Top Gear - Sezona 31 - 3. oddaja

3. oddaja

Čeprav so zelo praktične za počitnice, se prikolice velikokrat zdijo dolgočasne. Voditelji si tokrat izberejo svojo najljubšo majhno, popolnoma oblikovano počitniško prikolico, ki jo morajo združiti z najsodobnejšim električnim avtomobilom ter se z njo odpraviti na miren oddih v čudovito divjino Northumberlanda. Njihov oddih bo prav tako vključeval vzpon na hrib z ogromno žogo ter izziv s čilijem.
28:22
Top Gear - Sezona 31 - 4. oddaja

4. oddaja

Huracan STO je celo po Lamborghinijevih vedno smešnih merilih resnično absurden avtomobil: 250.000 funtov vredna gmota kril, plavuti in neumnih rumenih nalepk. Toda ali se pod vsem tem skriva pravi športni avtomobil? Chris Harris se nesebično odpravi na dirkališče v Silverstone, da bi poiskal odgovore.

Podobne vsebine

Gino in Fred: Emisija nemogoče
Pozor, snemamo
Bradley Walsh in sin: Družinske poti
Dopust na glavo
Survivor: Avstralija
Planet akcija
Kmetija: Hrvaška
Zlati sanjski moški: Avstralija
Območje brez signala
Otok kupčij
Nenavadne prenove
Gora izzivov
Zlati sanjski moški: Italija
Bitka spolov
Zlati sanjski moški: Nemčija
Top Gear S31
S31/E3
Prikaži več

  • Sezona 27

  • Sezona 28

  • Sezona 29

  • Sezona 30

  • Sezona 31