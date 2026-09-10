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Top Gear

Sezona 31 Epizoda 1

Spremljali bomo že 31. sezono zabavne avtomobilistične oddaje. V prvi epizodi se Freddie, Chris in Paddy odpravijo na Veliko nagrado Velike Britanije z najnovejšimi cestnimi športnimi avtomobili, kjer se bodo na znanem dirkališču v Silverstonu pomerili s trojico najboljših dirkačev F1. Bodo Sebastian Vettel, Lando Norris in Antonio Giovinazzi za volanom spretnejši in hitrejši od treh voditeljev?

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Prikaži več

  • Sezona 27

  • Sezona 28

  • Sezona 29

  • Sezona 30

  • Sezona 31