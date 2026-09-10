Top Gear
Spremljali bomo že 31. sezono zabavne avtomobilistične oddaje. V prvi epizodi se Freddie, Chris in Paddy odpravijo na Veliko nagrado Velike Britanije z najnovejšimi cestnimi športnimi avtomobili, kjer se bodo na znanem dirkališču v Silverstonu pomerili s trojico najboljših dirkačev F1. Bodo Sebastian Vettel, Lando Norris in Antonio Giovinazzi za volanom spretnejši in hitrejši od treh voditeljev?Prikaži več
Sezona 27Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 28Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 29Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 30Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 31Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo