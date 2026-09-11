Top Gear - Sezona 31 - 4. oddaja

Top Gear
Huracan STO je celo po Lamborghinijevih vedno smešnih merilih resnično absurden avtomobil: 250.000 funtov vredna gmota kril, plavuti in neumnih rumenih nalepk. Toda ali se pod vsem tem skriva pravi športni avtomobil? Chris Harris se nesebično odpravi na dirkališče v Silverstone, da bi poiskal odgovore.Prikaži več
Sezona 27Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 28Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 29Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 30Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 31Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
26:05
1. oddaja
Spremljali bomo že 31. sezono zabavne avtomobilistične oddaje. V prvi epizodi se Freddie, Chris in Paddy odpravijo na Veliko nagrado Velike Britanije z najnovejšimi cestnimi športnimi avtomobili, kjer se bodo na znanem dirkališču v Silverstonu pomerili s trojico najboljših dirkačev F1. Bodo Sebastian Vettel, Lando Norris in Antonio Giovinazzi za volanom spretnejši in hitrejši od treh voditeljev?
26:28
2. oddaja
Eddie Kidd je bil eden najboljših motoristov – neverjetno nadarjen in drzen kaskader, ki je izvajal smrtonosne podvige. Toda nesreča leta 1996 je končala Eddiejevo kariero, saj mu je zadala poškodbe, ki so mu za vedno spremenile življenje. Voditelji se bodo britanski legendi poklonili na poseben način: Paddy, oblečen v usnje, bo moral z motorjem skočiti skozi ognjeni obroč. Poleg tega nas čaka spektakularna kaskaderska predstava.
23:51
3. oddaja
Čeprav so zelo praktične za počitnice, se prikolice velikokrat zdijo dolgočasne. Voditelji si tokrat izberejo svojo najljubšo majhno, popolnoma oblikovano počitniško prikolico, ki jo morajo združiti z najsodobnejšim električnim avtomobilom ter se z njo odpraviti na miren oddih v čudovito divjino Northumberlanda. Njihov oddih bo prav tako vključeval vzpon na hrib z ogromno žogo ter izziv s čilijem.
28:22
4. oddaja
Huracan STO je celo po Lamborghinijevih vedno smešnih merilih resnično absurden avtomobil: 250.000 funtov vredna gmota kril, plavuti in neumnih rumenih nalepk. Toda ali se pod vsem tem skriva pravi športni avtomobil? Chris Harris se nesebično odpravi na dirkališče v Silverstone, da bi poiskal odgovore.