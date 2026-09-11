Top Gear - Sezona 31 - 4. oddaja

2. oddaja

Eddie Kidd je bil eden najboljših motoristov – neverjetno nadarjen in drzen kaskader, ki je izvajal smrtonosne podvige. Toda nesreča leta 1996 je končala Eddiejevo kariero, saj mu je zadala poškodbe, ki so mu za vedno spremenile življenje. Voditelji se bodo britanski legendi poklonili na poseben način: Paddy, oblečen v usnje, bo moral z motorjem skočiti skozi ognjeni obroč. Poleg tega nas čaka spektakularna kaskaderska predstava.