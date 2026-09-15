Top Gear - Sezona 31 - 7. oddaja

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Top Gear

Sezona 31 Epizoda 7

Ker je tokrat Stig zaseden, bo Paddy sedel za volan zelo dragega in edinstvenega modela Victorja, Aston Martinovo mojstrovino po zgledu Vulcana, zaradi česar bo njegov lastnik moral poseči po močni pijači. Unikaten superavtomobil se ponaša s kar 800 konjskimi močmi. Freddieja Flintoffa pa čaka izziv, saj bo skušal postati pravi dirkač. Ali bo Freddie uspel pridobiti dirkaško licenco, da se bo lahko s Harrisom udeležil vrhunske vzdržljivostne dirke?

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26:05
Top Gear - Sezona 31 - 1. oddaja

1. oddaja

Spremljali bomo že 31. sezono zabavne avtomobilistične oddaje. V prvi epizodi se Freddie, Chris in Paddy odpravijo na Veliko nagrado Velike Britanije z najnovejšimi cestnimi športnimi avtomobili, kjer se bodo na znanem dirkališču v Silverstonu pomerili s trojico najboljših dirkačev F1. Bodo Sebastian Vettel, Lando Norris in Antonio Giovinazzi za volanom spretnejši in hitrejši od treh voditeljev?
26:28
Top Gear - Sezona 31 - 2. oddaja

2. oddaja

Eddie Kidd je bil eden najboljših motoristov – neverjetno nadarjen in drzen kaskader, ki je izvajal smrtonosne podvige. Toda nesreča leta 1996 je končala Eddiejevo kariero, saj mu je zadala poškodbe, ki so mu za vedno spremenile življenje. Voditelji se bodo britanski legendi poklonili na poseben način: Paddy, oblečen v usnje, bo moral z motorjem skočiti skozi ognjeni obroč. Poleg tega nas čaka spektakularna kaskaderska predstava.
23:51
Top Gear - Sezona 31 - 3. oddaja

3. oddaja

Čeprav so zelo praktične za počitnice, se prikolice velikokrat zdijo dolgočasne. Voditelji si tokrat izberejo svojo najljubšo majhno, popolnoma oblikovano počitniško prikolico, ki jo morajo združiti z najsodobnejšim električnim avtomobilom ter se z njo odpraviti na miren oddih v čudovito divjino Northumberlanda. Njihov oddih bo prav tako vključeval vzpon na hrib z ogromno žogo ter izziv s čilijem.
28:22
Top Gear - Sezona 31 - 4. oddaja

4. oddaja

Huracan STO je celo po Lamborghinijevih vedno smešnih merilih resnično absurden avtomobil: 250.000 funtov vredna gmota kril, plavuti in neumnih rumenih nalepk. Toda ali se pod vsem tem skriva pravi športni avtomobil? Chris Harris se nesebično odpravi na dirkališče v Silverstone, da bi poiskal odgovore.
27:42
Top Gear - Sezona 31 - 5. oddaja

5. oddaja

Tokrat se voditelji odpravijo na veliko mednarodno ekspedicijo na Islandijo. Potem ko so določili destinacijo, si Freddie, Chris in Paddy izberejo rabljen, neprimeren britanski avtomobil, s katerim se bodo odpravili osvajat divjo notranjost Islandije. Poleg tega se bodo udeležili nekaj tradicionalnih islandskih dejavnosti, od dirkanja na pesku do jadranja z avtomobilom, ter dirke s Stigom in pošastnim tovornjakom do roba vulkana.
22:32
Top Gear - Sezona 31 - 6. oddaja

6. oddaja

Tokratna tema so ameriški športni avtomobili. Na legandarni cesti Route 66 so zelo zabavni, vendar v Veliki Britaniji nimajo smisla. Preveliki, preveč robati, volan pa imajo vedno na napačni strani. Zdaj pa je tu novi chevrolet corvette z veliko nove pametne tehnologije in z volanom na pravem mestu. Je to končno ameriški športni avtomobil, ki ima smisel v Združenem kraljestvu? Freddie, ki je navdušenec nad ameriškimi avtomobili, se odpravi na dirkališče, da bi to ugotovil ...
22:25
Top Gear - Sezona 31 - 7. oddaja

7. oddaja

Ker je tokrat Stig zaseden, bo Paddy sedel za volan zelo dragega in edinstvenega modela Victorja, Aston Martinovo mojstrovino po zgledu Vulcana, zaradi česar bo njegov lastnik moral poseči po močni pijači. Unikaten superavtomobil se ponaša s kar 800 konjskimi močmi. Freddieja Flintoffa pa čaka izziv, saj bo skušal postati pravi dirkač. Ali bo Freddie uspel pridobiti dirkaško licenco, da se bo lahko s Harrisom udeležil vrhunske vzdržljivostne dirke?
30:26
Top Gear - Sezona 31 - 8. oddaja

8. oddaja

DMC DeLorean, morda eden najbolj posebnih avtomobilov vseh časov, je praznoval 40 let. Kultni avtomobil iz nerjavečega jekla z dvižnimi vrati, ki je ovekovečen v filmu Nazaj v prihodnost, se ponaša tudi z najbolj nenavadno življenjsko zgodbo med vsemi avtomobili. Chris se v tokratnem prispevku poglobi v divji svet FBI-ja, supermodelov, preprodajanja mamil in potovanja skozi čas ...

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Top Gear S31
S31/E7
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  • Sezona 27

  • Sezona 28

  • Sezona 29

  • Sezona 30

  • Sezona 31