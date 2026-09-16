Top Gear - Sezona 31 - 9. oddaja

6. oddaja

Tokratna tema so ameriški športni avtomobili. Na legandarni cesti Route 66 so zelo zabavni, vendar v Veliki Britaniji nimajo smisla. Preveliki, preveč robati, volan pa imajo vedno na napačni strani. Zdaj pa je tu novi chevrolet corvette z veliko nove pametne tehnologije in z volanom na pravem mestu. Je to končno ameriški športni avtomobil, ki ima smisel v Združenem kraljestvu? Freddie, ki je navdušenec nad ameriškimi avtomobili, se odpravi na dirkališče, da bi to ugotovil ...