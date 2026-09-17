Top Gear - Sezona 31 - 12. oddaja

Top Gear
Ogledali si bomo nadaljevanje posebne božične epizode. Po besedah odličnega pevca Chrisa Rea je tokrat čas, da se voditelji za božič odpeljejo domov. Njihov dom je seveda testna steza Top Gear, ki se čarobno spremeni v pravo zimsko čudežno deželo hitrosti, tam pa voditelje čaka nekaj preizkušenj na temo božičnih praznikov.Prikaži več
Sezona 27Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 28Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 29Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 30Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 31Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
26:05
1. oddaja
Spremljali bomo že 31. sezono zabavne avtomobilistične oddaje. V prvi epizodi se Freddie, Chris in Paddy odpravijo na Veliko nagrado Velike Britanije z najnovejšimi cestnimi športnimi avtomobili, kjer se bodo na znanem dirkališču v Silverstonu pomerili s trojico najboljših dirkačev F1. Bodo Sebastian Vettel, Lando Norris in Antonio Giovinazzi za volanom spretnejši in hitrejši od treh voditeljev?
26:28
2. oddaja
Eddie Kidd je bil eden najboljših motoristov – neverjetno nadarjen in drzen kaskader, ki je izvajal smrtonosne podvige. Toda nesreča leta 1996 je končala Eddiejevo kariero, saj mu je zadala poškodbe, ki so mu za vedno spremenile življenje. Voditelji se bodo britanski legendi poklonili na poseben način: Paddy, oblečen v usnje, bo moral z motorjem skočiti skozi ognjeni obroč. Poleg tega nas čaka spektakularna kaskaderska predstava.
23:51
3. oddaja
Čeprav so zelo praktične za počitnice, se prikolice velikokrat zdijo dolgočasne. Voditelji si tokrat izberejo svojo najljubšo majhno, popolnoma oblikovano počitniško prikolico, ki jo morajo združiti z najsodobnejšim električnim avtomobilom ter se z njo odpraviti na miren oddih v čudovito divjino Northumberlanda. Njihov oddih bo prav tako vključeval vzpon na hrib z ogromno žogo ter izziv s čilijem.
28:22
4. oddaja
Huracan STO je celo po Lamborghinijevih vedno smešnih merilih resnično absurden avtomobil: 250.000 funtov vredna gmota kril, plavuti in neumnih rumenih nalepk. Toda ali se pod vsem tem skriva pravi športni avtomobil? Chris Harris se nesebično odpravi na dirkališče v Silverstone, da bi poiskal odgovore.
27:42
5. oddaja
Tokrat se voditelji odpravijo na veliko mednarodno ekspedicijo na Islandijo. Potem ko so določili destinacijo, si Freddie, Chris in Paddy izberejo rabljen, neprimeren britanski avtomobil, s katerim se bodo odpravili osvajat divjo notranjost Islandije. Poleg tega se bodo udeležili nekaj tradicionalnih islandskih dejavnosti, od dirkanja na pesku do jadranja z avtomobilom, ter dirke s Stigom in pošastnim tovornjakom do roba vulkana.
22:32
6. oddaja
Tokratna tema so ameriški športni avtomobili. Na legandarni cesti Route 66 so zelo zabavni, vendar v Veliki Britaniji nimajo smisla. Preveliki, preveč robati, volan pa imajo vedno na napačni strani. Zdaj pa je tu novi chevrolet corvette z veliko nove pametne tehnologije in z volanom na pravem mestu. Je to končno ameriški športni avtomobil, ki ima smisel v Združenem kraljestvu? Freddie, ki je navdušenec nad ameriškimi avtomobili, se odpravi na dirkališče, da bi to ugotovil ...
22:25
7. oddaja
Ker je tokrat Stig zaseden, bo Paddy sedel za volan zelo dragega in edinstvenega modela Victorja, Aston Martinovo mojstrovino po zgledu Vulcana, zaradi česar bo njegov lastnik moral poseči po močni pijači. Unikaten superavtomobil se ponaša s kar 800 konjskimi močmi. Freddieja Flintoffa pa čaka izziv, saj bo skušal postati pravi dirkač. Ali bo Freddie uspel pridobiti dirkaško licenco, da se bo lahko s Harrisom udeležil vrhunske vzdržljivostne dirke?
30:26
8. oddaja
DMC DeLorean, morda eden najbolj posebnih avtomobilov vseh časov, je praznoval 40 let. Kultni avtomobil iz nerjavečega jekla z dvižnimi vrati, ki je ovekovečen v filmu Nazaj v prihodnost, se ponaša tudi z najbolj nenavadno življenjsko zgodbo med vsemi avtomobili. Chris se v tokratnem prispevku poglobi v divji svet FBI-ja, supermodelov, preprodajanja mamil in potovanja skozi čas ...
23:08
9. oddaja
Potem ko mladostniki opravijo vozniški izpit, morajo zapraviti malo premoženje za nakup in zavarovanje dolgočasnega mestnega avtomobila. Kaj pa, če obstaja bolj vznemirljiva opcija? Freddie, Chris in Paddy se odločijo kupiti zanimive in poceni avtomobile za novopečene voznike, nato pa jih preizkusijo na potovanju do čudovite cornwallske obale. Izlet vključuje dirko v kamnolomu in igranje učitelja vožnje trojici 17-letnikov na dirki z ovirami.
25:09
10. oddaja
Vsak sodobni superavtomobil - mcLaren, ferrari, pagani, koenigsegg – je nastal po vzoru pionirskega stroja. Chris Harris bo raziskal zgodovino neverjetnega superavtomobila, lamborghini miure iz leta 1966, ki je nastal iz spora med dvema jeznima italijanskima poslovnežema. Z oranžno barvo in črno-belo notranjostjo je med drugim leta 1969 navdušila gledalce v uvodnih minutah filma Italijanska misija.
23:52
11. oddaja
V posebni božični oddaji bodo Freddie, Chris in Paddy najprej odprli svoja darila v valižanski vasici Betlehem, nato pa se bodo v vlogi "skrivnega Božička v avtomobilu" odpravili na praznično popotovanje po Veliki Britaniji, na katerem morajo dostaviti ogromno božično drevo v mesto Bath, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine.
29:14
12. oddaja
Ogledali si bomo nadaljevanje posebne božične epizode. Po besedah odličnega pevca Chrisa Rea je tokrat čas, da se voditelji za božič odpeljejo domov. Njihov dom je seveda testna steza Top Gear, ki se čarobno spremeni v pravo zimsko čudežno deželo hitrosti, tam pa voditelje čaka nekaj preizkušenj na temo božičnih praznikov.