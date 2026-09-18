Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Top Gear

Sezona 32 Epizoda 2

Floridska turneja se nadaljuje v močvirju, kjer voditelje čakajo divje dirke s posebnimi močvirskimi vozili. Med postankom zaradi pregretega avtodoma pa si Chris med igro s frizbijem poškoduje nogo. Toda niti bergle ga ne ustavijo pred velikim finalom, v katerem se trojica na dirkališču v starih ameriških policijskih avtomobilih pomeri z izkušenim dirkačem.

Prikaži več

  • Sezona 27

  • Sezona 28

  • Sezona 29

  • Sezona 30

  • Sezona 31

  • Sezona 32

Podobne vsebine

Gino in Fred: Emisija nemogoče
Pozor, snemamo
Bradley Walsh in sin: Družinske poti
Dopust na glavo
Survivor: Avstralija
Planet akcija
Kmetija: Hrvaška
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Zlati sanjski moški: Avstralija
Območje brez signala
Otok kupčij
Nenavadne prenove
Gora izzivov
Zlati sanjski moški: Italija
Bitka spolov
Top Gear S32
S32/E2
Prikaži več

  • Sezona 27

  • Sezona 28

  • Sezona 29

  • Sezona 30

  • Sezona 31

  • Sezona 32