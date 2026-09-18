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Top Gear

Sezona 32 Epizoda 1

Freddie, Chris in Paddy se odpravijo na avtomobilistično pustolovščino po sončni Floridi. V Miamiju jih pričaka precej dotrajan avtodom, s katerim bodo potovali od enega nenavadnega dirkaškega izziva do drugega. Najprej sedejo v predelane ameriške avtomobile z ogromnimi platišči in se pomerijo z domačini, ki ta nenavadni šport obvladajo precej bolje od njih.

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Prikaži več

  • Sezona 27

  • Sezona 28

  • Sezona 29

  • Sezona 30

  • Sezona 31

  • Sezona 32