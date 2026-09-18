Top Gear
Freddie, Chris in Paddy se odpravijo na avtomobilistično pustolovščino po sončni Floridi. V Miamiju jih pričaka precej dotrajan avtodom, s katerim bodo potovali od enega nenavadnega dirkaškega izziva do drugega. Najprej sedejo v predelane ameriške avtomobile z ogromnimi platišči in se pomerijo z domačini, ki ta nenavadni šport obvladajo precej bolje od njih.Prikaži več
Sezona 27Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 28Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 29Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 30Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 31Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 32Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: Pustolovski, Komedija, ŠportDržava: Združeno kraljestvo
26:04
1. oddaja
Freddie, Chris in Paddy se odpravijo na avtomobilistično pustolovščino po sončni Floridi. V Miamiju jih pričaka precej dotrajan avtodom, s katerim bodo potovali od enega nenavadnega dirkaškega izziva do drugega. Najprej sedejo v predelane ameriške avtomobile z ogromnimi platišči in se pomerijo z domačini, ki ta nenavadni šport obvladajo precej bolje od njih.
25:09
2. del
Floridska turneja se nadaljuje v močvirju, kjer voditelje čakajo divje dirke s posebnimi močvirskimi vozili. Med postankom zaradi pregretega avtodoma pa si Chris med igro s frizbijem poškoduje nogo. Toda niti bergle ga ne ustavijo pred velikim finalom, v katerem se trojica na dirkališču v starih ameriških policijskih avtomobilih pomeri z izkušenim dirkačem.