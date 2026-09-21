Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Top Gear

Sezona 32 Epizoda 3

Chris in Freddie se poklonita legendarnemu britanskemu izumitelju Clivu Sinclairju in obudita eno njegovih najbolj nenavadnih stvaritev, električni Sinclair C5. Toda počasna vožnja zanju ni dovolj. Freddie se z majhnim trikolesnikom poda na olimpijsko stezo za bob in skuša z vozilom, ki nikoli ni slovelo po hitrosti, preseči britansko omejitev hitrosti.

Prikaži več

  • Sezona 27

  • Sezona 28

  • Sezona 29

  • Sezona 30

  • Sezona 31

  • Sezona 32

Podobne vsebine

Pozor, snemamo
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Planet akcija
Območje brez signala
Bradley Walsh in sin: Družinske poti
Mojstri koktejlov
Dopust na glavo
Zlati sanjski moški: Avstralija
Nenavadne prenove
Zlati sanjski moški: Italija
Kmetija: Hrvaška
Gora izzivov
Truplo
Zlati sanjski moški: Nemčija
Kdo je samski?
Top Gear S32
S32/E3
Prikaži več

  • Sezona 27

  • Sezona 28

  • Sezona 29

  • Sezona 30

  • Sezona 31

  • Sezona 32