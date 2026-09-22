Top Gear - Sezona 32 - 5. oddaja

Top Gear
Chris, Freddie in Paddy se odločijo, da bodo pomagali pri pomanjkanju voznikov tovornjakov, zato opravijo izpit in sedejo za volane pravih cestnih velikanov. Paddy izbere Scanio 770 S, Freddie DAF XG+, Chris pa Mercedes-Benz Actros. Nato jih čakajo zahtevni izzivi, s katerimi bodo ugotovili, kdo se najbolje znajde za volanom večtonskega velikana.Prikaži več
Sezona 27Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 28Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 29Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 30Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 31Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 32Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: Pustolovski, Komedija, ŠportDržava: Združeno kraljestvo
26:04
1. oddaja
Freddie, Chris in Paddy se odpravijo na avtomobilistično pustolovščino po sončni Floridi. V Miamiju jih pričaka precej dotrajan avtodom, s katerim bodo potovali od enega nenavadnega dirkaškega izziva do drugega. Najprej sedejo v predelane ameriške avtomobile z ogromnimi platišči in se pomerijo z domačini, ki ta nenavadni šport obvladajo precej bolje od njih.
25:09
2. del
Floridska turneja se nadaljuje v močvirju, kjer voditelje čakajo divje dirke s posebnimi močvirskimi vozili. Med postankom zaradi pregretega avtodoma pa si Chris med igro s frizbijem poškoduje nogo. Toda niti bergle ga ne ustavijo pred velikim finalom, v katerem se trojica na dirkališču v starih ameriških policijskih avtomobilih pomeri z izkušenim dirkačem.
24:48
3. oddaja
Chris in Freddie se poklonita legendarnemu britanskemu izumitelju Clivu Sinclairju in obudita eno njegovih najbolj nenavadnih stvaritev, električni Sinclair C5. Toda počasna vožnja zanju ni dovolj. Freddie se z majhnim trikolesnikom poda na olimpijsko stezo za bob in skuša z vozilom, ki nikoli ni slovelo po hitrosti, preseči britansko omejitev hitrosti.
28:10
4. oddaja
Tokrat se voditelji spomnijo časov, ko so bili televizijski policijski avtomobili skoraj tako slavni kot njihovi vozniki. Za volanom obudijo Ford Gran Torino iz Starskyja in Hutcha, Ferrarija iz Magnuma in Jaguarja inšpektorja Morsa. Nato vsak izbere sodoben športni avtomobil in ga postavi na pravi akcijski preizkus. Kateri bi postal nova televizijska legenda?
28:27
5. oddaja
Chris, Freddie in Paddy se odločijo, da bodo pomagali pri pomanjkanju voznikov tovornjakov, zato opravijo izpit in sedejo za volane pravih cestnih velikanov. Paddy izbere Scanio 770 S, Freddie DAF XG+, Chris pa Mercedes-Benz Actros. Nato jih čakajo zahtevni izzivi, s katerimi bodo ugotovili, kdo se najbolje znajde za volanom večtonskega velikana.
20:47
6. oddaja
Tovornjakarski obračun se preseli na dirkališče, kjer Freddie, Chris in Paddy ugotovijo, da lahko tudi večtonske pošasti postanejo dirkalniki. Chris nato tovornjak zamenja za precej bolj športen stroj – Lotus Emira. Zadnji Lotusov model z motorjem z notranjim zgorevanjem in 400 konjskimi močmi čaka pravi preizkus na stezi.