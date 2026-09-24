Top Gear - Sezona 32 - 10. oddaja

8. oddaja

Poceni avtomobili morajo zdaj dokazati, koliko življenja je še ostalo v njih. Chris, Freddie in Paddy jih postavijo pred vrsto zahtevnih preizkušenj, pri katerih nizka cena hitro pokaže tudi svojo drugo plat. Vsaka nova naloga razkrije novo slabost, voditelji pa bodo ugotovili, ali je mogoče za nekaj sto funtov res dobiti avto, ki se ne preda ob prvi resni preizkušnji.