Top Gear - Sezona 32 - 10. oddaja

Top Gear
Chris in Paddy nadaljujeta pot v prihodnost avtomobilizma in elektriki dodata še vodik ter sintetična goriva. Vsaka tehnologija ponuja drugačen odgovor na vprašanje, kaj bomo vozili, ko bo klasičnega bencina vse manj. Na stezi bosta ugotavljala, katera tehnologija ima največ možnosti, da osvoji tudi tiste avtomobilske navdušence, ki se bencinu še niso pripravljeni odpovedati.Prikaži več
Sezona 27Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 28Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 29Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 30Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 31Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 32Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: Pustolovski, Komedija, ŠportDržava: Združeno kraljestvo