Top Gear
Freddie, Chris in Paddy se odpravijo na Tajsko, kjer so poltovornjaki skoraj način življenja. Freddie izbere Toyoto Hilux, Paddy Isuzu D-Max, Chris pa preseneti s predelanim BMW-jem E30. Trojica se poda na pot, ki jih pripelje tudi na dirkališče, kjer svoje stare poltovornjake postavijo ob bok izkušenim lokalnim dirkačem. Kdo bo kos tajski konkurenci?Prikaži več
Sezona 27Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 28Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 29Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 30Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Freddie Flintoff, Paddy McGuinnessDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 31Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: DokumentarecIgralci: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie FlintoffDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 32Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: Pustolovski, Komedija, ŠportDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 33Hitrost, prestiž, takšni in drugačni ekstremi, znani voditeljski obrazi, tekmovalnost in pravi moški. Top Gear je kultna oddaja o adrenalinskem svetu avtomobilizma, luksuza, dovršenosti in visokih obratov.Žanr: Pustolovski, Komedija, ŠportDržava: Združeno kraljestvo
29:47
1. oddaja
Freddie, Chris in Paddy se odpravijo na Tajsko, kjer so poltovornjaki skoraj način življenja. Freddie izbere Toyoto Hilux, Paddy Isuzu D-Max, Chris pa preseneti s predelanim BMW-jem E30. Trojica se poda na pot, ki jih pripelje tudi na dirkališče, kjer svoje stare poltovornjake postavijo ob bok izkušenim lokalnim dirkačem. Kdo bo kos tajski konkurenci?