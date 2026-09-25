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Top Gear

Sezona 33 Epizoda 1

Freddie, Chris in Paddy se odpravijo na Tajsko, kjer so poltovornjaki skoraj način življenja. Freddie izbere Toyoto Hilux, Paddy Isuzu D-Max, Chris pa preseneti s predelanim BMW-jem E30. Trojica se poda na pot, ki jih pripelje tudi na dirkališče, kjer svoje stare poltovornjake postavijo ob bok izkušenim lokalnim dirkačem. Kdo bo kos tajski konkurenci?

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Prikaži več

  • Sezona 27

  • Sezona 28

  • Sezona 29

  • Sezona 30

  • Sezona 31

  • Sezona 32

  • Sezona 33