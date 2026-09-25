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Top Gear

Sezona 33 Epizoda 2

Tajska pustolovščina se nadaljuje med predelanimi avtomobili in driftanjem, Chris in Paddy pa se preizkusita še v dirki z lesenimi vozički. Kasneje Chris zamenja stare poltovornjake za električni Rimac Nevera, enega najhitrejših avtomobilov na svetu, nato pa njegove osupljive pospeške preizkusi še v dvoboju z Lamborghinijem Aventadorjem SVJ.

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Prikaži več

  • Sezona 27

  • Sezona 28

  • Sezona 29

  • Sezona 30

  • Sezona 31

  • Sezona 32

  • Sezona 33