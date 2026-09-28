Sezona 33 Epizoda 3

Chris, Freddie in Paddy se odpravijo v Nemčijo, kjer jih čakajo avtoceste brez omejitve hitrosti in trije bleščeči superšportniki znamk Ferrari, Pagani in Porsche. Trojica jih požene po cesti ter preveri, kaj zmorejo avtomobili, ustvarjeni za vrtoglave hitrosti. Toda kdo bo izbral najboljšega in kdo bi svojega najraje odpeljal domov?

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