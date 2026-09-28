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Top Gear

Sezona 33 Epizoda 4

Po nemških superšportnikih sledi popolno nasprotje. Voditelji se v Parizu stlačijo v najnovejše električne mikroavtomobile in se podajo na lov za zakladom po živahnih mestnih ulicah. Namesto konjskih moči zdaj štejejo okretnost, majhne mere in iznajdljivost. Kateri električni malček se bo najbolje znašel v pariškem prometu?

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Prikaži več

  • Sezona 27

  • Sezona 28

  • Sezona 29

  • Sezona 30

  • Sezona 31

  • Sezona 32

  • Sezona 33