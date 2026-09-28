1. oddaja

Freddie, Chris in Paddy se odpravijo na Tajsko, kjer so poltovornjaki skoraj način življenja. Freddie izbere Toyoto Hilux, Paddy Isuzu D-Max, Chris pa preseneti s predelanim BMW-jem E30. Trojica se poda na pot, ki jih pripelje tudi na dirkališče, kjer svoje stare poltovornjake postavijo ob bok izkušenim lokalnim dirkačem. Kdo bo kos tajski konkurenci?