Top Gear - Sezona 33 - 6. oddaja

5. oddaja

Freddie se poda v svet dirk z avtomobili F1 stock cars, kjer so trki del igre, pločevina pa le redko ostane cela. Na stezi se mora hitro privaditi na neposredne obračune in neusmiljeno dirkanje. Chris medtem sede za volan Mercedes-AMG One, tehnološko izjemnega superšportnika, ki tehnologijo formule 1 prinaša na običajne ceste.