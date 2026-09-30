Top Gear - Sezona 33 - 7. oddaja

Sezona 33 Epizoda 7

Chris in Freddie primerjata dve generaciji športnih kombilimuzin. Na eni strani je nova Honda Civic Type R, na drugi legendarni Peugeot 205 GTI, ki je navduševal že pred desetletji. Z različnimi preizkušnjami želita ugotoviti, koliko so se hitri družinski avtomobili spremenili in ali lahko stari Peugeot še vedno pričara toliko zabave kot sodobna Honda.

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