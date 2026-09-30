Top Gear - Sezona 33 - 7. oddaja

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Top Gear

Sezona 33 Epizoda 7

Chris in Freddie primerjata dve generaciji športnih kombilimuzin. Na eni strani je nova Honda Civic Type R, na drugi legendarni Peugeot 205 GTI, ki je navduševal že pred desetletji. Z različnimi preizkušnjami želita ugotoviti, koliko so se hitri družinski avtomobili spremenili in ali lahko stari Peugeot še vedno pričara toliko zabave kot sodobna Honda.

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29:47
Top Gear - Sezona 33 - 1. oddaja

1. oddaja

Freddie, Chris in Paddy se odpravijo na Tajsko, kjer so poltovornjaki skoraj način življenja. Freddie izbere Toyoto Hilux, Paddy Isuzu D-Max, Chris pa preseneti s predelanim BMW-jem E30. Trojica se poda na pot, ki jih pripelje tudi na dirkališče, kjer svoje stare poltovornjake postavijo ob bok izkušenim lokalnim dirkačem. Kdo bo kos tajski konkurenci?
20:22
Top Gear - Sezona 33 - 2. oddaja

2. oddaja

Tajska pustolovščina se nadaljuje med predelanimi avtomobili in driftanjem, Chris in Paddy pa se preizkusita še v dirki z lesenimi vozički. Kasneje Chris zamenja stare poltovornjake za električni Rimac Nevera, enega najhitrejših avtomobilov na svetu, nato pa njegove osupljive pospeške preizkusi še v dvoboju z Lamborghinijem Aventadorjem SVJ.
25:40
Top Gear - Sezona 33 - 3. oddaja

3. oddaja

Chris, Freddie in Paddy se odpravijo v Nemčijo, kjer jih čakajo avtoceste brez omejitve hitrosti in trije bleščeči superšportniki znamk Ferrari, Pagani in Porsche. Trojica jih požene po cesti ter preveri, kaj zmorejo avtomobili, ustvarjeni za vrtoglave hitrosti. Toda kdo bo izbral najboljšega in kdo bi svojega najraje odpeljal domov?
27:26
Top Gear - Sezona 33 - 4. oddaja

4. oddaja

Po nemških superšportnikih sledi popolno nasprotje. Voditelji se v Parizu stlačijo v najnovejše električne mikroavtomobile in se podajo na lov za zakladom po živahnih mestnih ulicah. Namesto konjskih moči zdaj štejejo okretnost, majhne mere in iznajdljivost. Kateri električni malček se bo najbolje znašel v pariškem prometu?
27:28
Top Gear - Sezona 33 - 5. oddaja

5. oddaja

Freddie se poda v svet dirk z avtomobili F1 stock cars, kjer so trki del igre, pločevina pa le redko ostane cela. Na stezi se mora hitro privaditi na neposredne obračune in neusmiljeno dirkanje. Chris medtem sede za volan Mercedes-AMG One, tehnološko izjemnega superšportnika, ki tehnologijo formule 1 prinaša na običajne ceste.
25:09
Top Gear - Sezona 33 - 6. oddaja

6. oddaja

Chris nadaljuje preizkus Mercedes-AMG One in ugotavlja, kako se zahtevna tehnologija formule 1 obnese zunaj dirkališča. Paddy pa hitrost in hrup zamenja za udobje ter se odpravi na vožnjo z novim Range Roverjem. Luksuzni terenec mora pokazati, ali lahko združi razkošje, sodobno tehnologijo in terenske sposobnosti, po katerih slovi že več generacij.
24:10
Top Gear - Sezona 33 - 7. oddaja

7. oddaja

Chris in Freddie primerjata dve generaciji športnih kombilimuzin. Na eni strani je nova Honda Civic Type R, na drugi legendarni Peugeot 205 GTI, ki je navduševal že pred desetletji. Z različnimi preizkušnjami želita ugotoviti, koliko so se hitri družinski avtomobili spremenili in ali lahko stari Peugeot še vedno pričara toliko zabave kot sodobna Honda.

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