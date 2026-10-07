Totalna štala - Sezona 1 - 2. del

Totalna štala - Sezona 1

2025

Serija nas popelje v Belgijo v osemdeseta leta, kjer spremljamo mladega Jana, ki si želi uživati življenje, a ga oče prisili, da postane policist. Pridruži se ekipi, ki naj bi z ameriškimi metodami lovila preprodajalce mamil, a se kmalu tudi sam znajde na napačni strani zakona. Jan uživa v nevarnem ritmu novega življenja, dokler se zabava ne spremeni v totalno štalo ...