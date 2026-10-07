Totalna štala - Sezona 1 - 5. del

Sezona 1 Epizoda 5

Franky in Vic postajata vse bolj nasilna, Jan pa izve, da mu je poveljnik več let lagal. Ko Cathy grozi, da bo razkrila vse, Jan dojame, da mora pobegniti, preden se vse sesuje. Toda ko si enkrat predaleč na napačni strani zakona, pot nazaj ni več preprosta ...

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