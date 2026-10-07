Totalna štala - Sezona 1 - 5. del

Totalna štala , Big Fuck Up
Franky in Vic postajata vse bolj nasilna, Jan pa izve, da mu je poveljnik več let lagal. Ko Cathy grozi, da bo razkrila vse, Jan dojame, da mora pobegniti, preden se vse sesuje. Toda ko si enkrat predaleč na napačni strani zakona, pot nazaj ni več preprosta ...Prikaži več
Sezona 1Serija nas popelje v Belgijo v osemdeseta leta, kjer spremljamo mladega Jana, ki si želi uživati življenje, a ga oče prisili, da postane policist. Pridruži se ekipi, ki naj bi z ameriškimi metodami lovila preprodajalce mamil, a se kmalu tudi sam znajde na napačni strani zakona. Jan uživa v nevarnem ritmu novega življenja, dokler se zabava ne spremeni v totalno štalo ...Žanr: Komedija, Kriminalka, DramaIgralci: Willem De Schryver, Tibo Vandenborre, Tom Vermeir, Koen De Bouw, Lien JoostenDržava: Belgija
49:00
1. del
Zgodba nas popelje v Belgijo v osemdeseta leta, kjer spremljamo mladega Jana, ki si želi uživati življenje, a ga oče prisili, da postane policist. Pridruži se ekipi, ki naj bi z ameriškimi metodami lovila preprodajalce mamil, a se kmalu tudi sam znajde na napačni strani zakona. Jan uživa v nevarnem ritmu novega življenja, dokler se zabava ne spremeni v totalno štalo ...
50:19
2. del
Jan vse bolj uživa v hitrem, razburljivem življenju, ki mu ga prinaša nova služba. Čeprav se že pojavljajo žrtve, ostaja zvest Frankyju in Vicu ter presliši opozorila družine in bivše punce Cathy, preiskovalne novinarke. A bolj ko se Jan predaja igri, težje bo iz nje izstopil.
35:10
3. del
Jan znova naveže stik z odtujeno mamo, medtem ko njegova ekipa v želji po hitrem uspehu prevzame primer konkurenčni policijski službi. Na videz zmagoslavna poteza pa pritegne nevarno pozornost. Cathy začne raziskovati, kaj Jan in njegovi kolegi v resnici počnejo.
41:15
4. del
Franky in Vic odkrijeta, da Cathy vohlja za njimi, Jan pa se zave, da je v resni nevarnosti. Medtem ko jo skuša zaščititi, njegova mama odpre staro družinsko rano, ki ga še dodatno vrže iz tira. Ko je eden od članov ekipe ustreljen, postane jasno, da se je igra začela nevarno zapletati ...
38:28
5. del
Franky in Vic postajata vse bolj nasilna, Jan pa izve, da mu je poveljnik več let lagal. Ko Cathy grozi, da bo razkrila vse, Jan dojame, da mora pobegniti, preden se vse sesuje. Toda ko si enkrat predaleč na napačni strani zakona, pot nazaj ni več preprosta ...
39:07
6. del
Jan načrtuje še zadnji veliki udarec, nato pa želi izginiti. A najprej mora prepričati Cathy, naj še malo počaka z objavo svoje zgodbe. Ravno ko se zdi, da ima načrt pod nadzorom, se znova pojavi nasprotnik, ki ga je za trenutek izgubil izpred oči, in zadnja poteza postane nevarnejša od vseh prejšnjih.
39:41
7. del
Jan je prisiljen zbirati informacije proti Vicu in Frankyju, a skuša zavlačevati in najti izhod zase. Medtem ko zavaja tiste, ki mu dihajo za ovratnik, njegovi kolegi začnejo slutiti, da jim nekaj prikriva in jih izdaja. Zanka se zateguje, Jan pa mora izbrati, koga bo žrtvoval, da bi rešil sebe.
39:18
8. del
Jan in Cathy postaneta talca Frankyja in Vica, ki želita izbrisati vse sledi svojih kriminalnih dejavnosti. Ujet in brez veliko možnosti Jan v zadnjem poskusu, da reši Cathy in sebe, izkoristi svoj zadnji adut. Ko se zdi, da je vse izgubljeno, pride pomoč iz nepričakovane smeri, a cena svobode je lahko visoka ...