Totalna štala - Sezona 1 - 7. del

Sezona 1 Epizoda 7

Jan je prisiljen zbirati informacije proti Vicu in Frankyju, a skuša zavlačevati in najti izhod zase. Medtem ko zavaja tiste, ki mu dihajo za ovratnik, njegovi kolegi začnejo slutiti, da jim nekaj prikriva in jih izdaja. Zanka se zateguje, Jan pa mora izbrati, koga bo žrtvoval, da bi rešil sebe.

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