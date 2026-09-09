V dobrem in slabem - Sezona 2 - 72. del

V dobrem in slabem , U dobru i zlu
Veljka razjeda krivda, ker ni uspel rešiti družinske hiše. Ivana ga skuša pomiriti, a doma ga čaka še pogovor z Marino o njunem poljubu. Damjan se poslovi od Mira, saj odhaja v Bosno, Miro pa opazi, da med njegovo mamo in Veljkom zgodba še ni končana. Ko je vse pripravljeno, da družina Srića zapusti hišo, v kateri so živeli toliko let, se na vratih pojavi nova lastnica z nasmehom na obrazu ...Prikaži več
Sezona 2Hrvaška serija V dobrem in slabem spremlja Veljka Srića, človeka, ki ga imajo vsi radi. Uspešen podjetnik, ljubljeni mož in oče treh otrok živi sanjsko življenje. Vendar se za to na videz popolno fasado skriva šokantna skrivnost – vzporedno življenje in druga družina v Sarajevu. Veljko skrivnost skriva že 25 let, a ko izve, da sta mu ostala le še dva meseca življenja, se odloči soočiti z resnico in združiti obe družini pod eno streho. Njegovo priznanje bo sprožilo plaz čustev, konfliktov in nepredvidljivih dogodkov.Žanr: DramaIgralci: Filip Juričić, Iva Mihalić, Mirna Medaković Stepinac, Ksenija Pajić, Toma Medvešek, Enes VejzovićDržava: Hrvaška
Sezona 1Hrvaška serija V dobrem in slabem spremlja Veljka Srića, človeka, ki ga imajo vsi radi. Uspešen podjetnik, ljubljeni mož in oče treh otrok živi sanjsko življenje. Vendar se za to na videz popolno fasado skriva šokantna skrivnost – vzporedno življenje in druga družina v Sarajevu. Veljko skrivnost skriva že 25 let, a ko izve, da sta mu ostala le še dva meseca življenja, se odloči soočiti z resnico in združiti obe družini pod eno streho. Njegovo priznanje bo sprožilo plaz čustev, konfliktov in nepredvidljivih dogodkov.Žanr: DramaIgralci: Filip Juričić, Iva Mihalić, Mirna Medaković Stepinac, Ksenija Pajić, Enes Vejzović, Katarina Baban, Momčilo OtaševićDržava: Hrvaška