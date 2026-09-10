V dobrem in slabem - Sezona 2 - 82. del

V dobrem in slabem , U dobru i zlu
Miro Zrinki razkrije, da je bila v avtomobilu črna knjižica Crnega, ključ do njegovega posla, a jo je Nika medtem uničila. Jakov z Dragom odide na ribolov, Lorena pa doma ostane sama, ko jo obišče plačanec Zoran. Novak znova sreča Marino, njun prepir pa pri Jocu in Petri zaneti nepričakovano zamisel.Prikaži več
Sezona 2Hrvaška serija V dobrem in slabem spremlja Veljka Srića, človeka, ki ga imajo vsi radi. Uspešen podjetnik, ljubljeni mož in oče treh otrok živi sanjsko življenje. Vendar se za to na videz popolno fasado skriva šokantna skrivnost – vzporedno življenje in druga družina v Sarajevu. Veljko skrivnost skriva že 25 let, a ko izve, da sta mu ostala le še dva meseca življenja, se odloči soočiti z resnico in združiti obe družini pod eno streho. Njegovo priznanje bo sprožilo plaz čustev, konfliktov in nepredvidljivih dogodkov.Žanr: DramaIgralci: Filip Juričić, Iva Mihalić, Mirna Medaković Stepinac, Ksenija Pajić, Toma Medvešek, Enes VejzovićDržava: Hrvaška
Sezona 1Hrvaška serija V dobrem in slabem spremlja Veljka Srića, človeka, ki ga imajo vsi radi. Uspešen podjetnik, ljubljeni mož in oče treh otrok živi sanjsko življenje. Vendar se za to na videz popolno fasado skriva šokantna skrivnost – vzporedno življenje in druga družina v Sarajevu. Veljko skrivnost skriva že 25 let, a ko izve, da sta mu ostala le še dva meseca življenja, se odloči soočiti z resnico in združiti obe družini pod eno streho. Njegovo priznanje bo sprožilo plaz čustev, konfliktov in nepredvidljivih dogodkov.Žanr: DramaIgralci: Filip Juričić, Iva Mihalić, Mirna Medaković Stepinac, Ksenija Pajić, Enes Vejzović, Katarina Baban, Momčilo OtaševićDržava: Hrvaška
42:07
83. del
Lorena se sooči z Jakovom in izve, da je skušal izsiljevati plačanca Zorana, zato se odloči težavo rešiti sama. Crni ponudi Anteju dogovor, s katerim želi vplivati na svojo usodo na sodišču. Po skupnem večeru z Ivano se Veljko zjutraj znajde v zelo neprijetnem položaju, ko ga na vratih presenetita Marina in Divna.
44:49
82. del
Miro Zrinki razkrije, da je bila v avtomobilu črna knjižica Crnega, ključ do njegovega posla, a jo je Nika medtem uničila. Jakov z Dragom odide na ribolov, Lorena pa doma ostane sama, ko jo obišče plačanec Zoran. Novak znova sreča Marino, njun prepir pa pri Jocu in Petri zaneti nepričakovano zamisel.
46:53
81. del
Med praznovanjem rojstnega dne Divna sooči Zrinko z resnico. Toma odpelje Jakova v razdejano gostilno, da bi mu pokazal posledice njegovih dejanj, zaradi česar se Jakov opraviči. Marina pred Jocovo hišo spozna njegovega sodelavca Novaka, vendar se njuno prvo srečanje slabo konča. Zrinko medtem prestraši nepričakovani prihod Crnega, zato Veljka prosi, naj jo zaščiti.
46:23
80. del
Jakov se znajde v težavah, ko dolžnik Zoran noče priznati dolga ob dogovorjeni predaji denarja. Ivana Jocu in Veljku sporoči, da je sodelovanja med bolnišnico in Divnagradnjo konec. Zrinka pripravlja rojstnodnevno zabavo, Divna pa jo izziva z vprašanji o Alejandru. Toma je šokiran, ko odkrije, da je nekdo razdejal gostilno in napadel Vilmo.
47:00
79. del
Nika opozori Jakova in Mira, naj o črni knjižici molčita, a Jakov jo kljub temu izkoristi za izsiljevanje Crnega. Veljko še naprej prepričuje Joca, naj se poroči z Marino, medtem ko ona s Petrino pomočjo začne iskati moža. Zdravko ne želi pomagati Dragu, prav tako pa ne zaupa Loreni. Đurđa z novimi zahtevami pritiska na Ivano.
46:41
78. del
Ko Marina izve za Veljkov načrt, je potrta in v opitem stanju Zrinki zaupa, da zapušča državo. Nika prisili Jakova, da ji izroči črno knjižico, vendar nekaj strani ostane skritih v vozičku. Za pomoč se obrne na Toma, ki ji obljubi, da bo poskrbel za vse. Drago želi pred Loreno prikriti iskanje Zdravka, a ta hitro odkrije njegov načrt in se mu pridruži.
44:28
77. del
Joco želi Petro razveseliti z novo snubitvijo, čeprav Ružica meni, da to ni dobra zamisel. Zdravko preseneti Draga z obiskom. Miro in Jakov spoznata, da jima Crni povzroča vse več težav, Jakov pa prizna, da skrivnostne črne knjižice ni uničil. Veljko medtem ugotovi, da ima idealnega kandidata za Marininega bodočega moža.
46:25
76. del
Zrinka mora obiskati Crnega v zaporu, kjer od nje zahteva odgovor, kam je izginil njegov denar. Šimatovi od Draga pričakujejo novice o Petrinem očetu, a jih ni, zato Lorena vztraja, da nadaljuje iskanje. Medtem Ivana želi z Veljkom začeti znova, Joco pa ga opozori, da bo zaradi tega dokončno izgubil Marino.
48:31
75. del
Divna prepričuje Anteja, da si je Zrinka zgodbo o bogatem zaročencu sposodila iz ljubezenskega romana. Veljko pomaga Ivani pri razpakiranju in odkrije, da je ohranila spomine na njuno skupno življenje. Marina Petri zaupa, da potrebuje moža, če želi ostati v državi, medtem ko Ante Zrinko prisili k priznanju o denarju.
47:08
74. del
Divna in Ante prideta čestitat Zrinki, a Divna hitro posumi v njeno zgodbo. Vilma vohlja okoli hiše Srićevih in naleti na Tomo, ki jo prosi, naj laže Crnemu. Veljko Jocu prizna, da še vedno ljubi obe ženi in ne ve, kako naprej. Drago pa po starih vojaških fotografijah išče sled za Petrinim očetom in se spomni na prijatelja, ki bi mu lahko pomagal pri iskanju.
47:29
73. del
Zrinka ne želi povedati, od kod ji denar za nakup hiše, zato si izmisli neverjetno zgodbo. Jakov kmalu ugotovi, da je ona ukradla denar. Po njenem priznanju se z Mirom odpravita k avtu Crnega, da bi zbrisala vse sledi, ter naletita na črno knjižico. Joco in Petra medtem iščeta Petrinega očeta, Marina pa zopet potrebuje Veljkovo pomoč.
49:15
72. del
Veljka razjeda krivda, ker ni uspel rešiti družinske hiše. Ivana ga skuša pomiriti, a doma ga čaka še pogovor z Marino o njunem poljubu. Damjan se poslovi od Mira, saj odhaja v Bosno, Miro pa opazi, da med njegovo mamo in Veljkom zgodba še ni končana. Ko je vse pripravljeno, da družina Srića zapusti hišo, v kateri so živeli toliko let, se na vratih pojavi nova lastnica z nasmehom na obrazu ...
49:23
71. del
Med prerivanjem Crni ustreli Veljka, ki ga odpeljejo na nujno operacijo, družina pa v strahu čaka na razplet. Damjan spozna, da Marina do Veljka čuti več, kot priznava. Petri je hudo zaradi maminega odhoda. Preden odide, Filipa Petri pusti pismo s skrivnostno fotografijo. Joco pa poišče Antejevo pomoč, da bi Crnega dokončno ustavila.
44:29
70. del
Ante doživi nov udarec, ko izve, da se je Klaudija zaradi streljanja sama prijavila policiji. Veljko ukrade Jocovo pištolo in se odpravi soočit s Crnim, a med bojem za denar aktovka konča v rokah nekoga tretjega. Jakov je osupel, ker ne razume, zakaj je Crni povabil novinarje, medtem ko vsi ugibajo, kakšni so pravi razlogi za to dejanje.
46:13
69. del
Šimati skušajo pomagati pri razkritju krivca za krajo denarja iz bara, a situacijo le še bolj zapletejo. Klaudija je nadrejenim pripravljena priznati svoje dejanje, medtem ko Crni stopi pred novinarje. Veljko izve slabo novico, Ivana pa se vrne iz Rima in v hiši naleti na nepričakovane obiskovalce.
48:10
68. del
Marina želi razrešiti skrivnost izginulega denarja in sumi Filipo. Sanja in Drago odkrijeta pravega krivca, a oklevata, ali naj pomagata osovraženi Filipi. Medtem ko se Ante z Divno prepira zaradi denarja, Crni pripravlja tiskovno konferenco, kjer namerava razkriti Klaudijino napako. Joco pa izve za Mirovo poslovno ponudbo v tujini.
47:00
67. del
Joco z zvijačo pride do Antejevega avtomobila in ga Đurđi ponudi kot testno vozilo. Pri Šimatovih izbruhne spor zaradi Sanjine obsedenosti s Filipo. Potem ko v baru nastavi skrito kamero, Sanja naleti na presenetljivo odkritje. Divna upa, da ji bo Ante pomagal odplačati Veljkov dolg, a ji on prizna, da je denar namenjen Klaudiji.
50:09
66. del
Joco je rešil težave v bolnišnici, a zdaj ga čaka nov problem – zdravnica, ki mu je pomagala, pričakuje podkupnino v obliki avtomobila. Sanja in Drago vohunita za Filipo, da bi dokazala krajo v baru, a brez uspeha. Ante pa se znajde v hudi zagati, saj noče popustiti Crnemu, po drugi strani pa mu je mar za hčerko.
47:44
65. del
Sanja se ne more sprijazniti z dejstvom, da je Petra zaposlila Filipo, šok pa je še večji, ko jo osumi kraje denarja iz bara. Marini v banki zavrnejo kredit za hišo. Damjan ji predlaga selitev v Bosno, kar Veljko po naključju sliši in se zlomi. Joco medtem Đurđi ponudi podkupnino, da bi zaščitil Ivano.
47:52
64. del
Divno začne skrbeti za Antejevo zdravje, potem ko najde njegova zdravila. Klaudija Crnemu jasno pove, da mu ne bo popustila, zato besen odide v podjetje iskat Anteja. Joco prepriča Petro, naj Filipo zaposli v baru, a Sanja ob njenem prihodu zagrozi z odpovedjo. Ivanin položaj ravnateljice je ogrožen, obnova bolnišnice pa pod vprašajem.
49:15
63. del
Zrinka in Marina prepričujeta Divno, naj pri Anteju preveri situacijo. Čeprav se upira, ga Divna vendarle obišče, a Ante taktizira in jo namenoma pusti čakati. Klaudija Veljku prizna, da jo Crni izsiljuje. Veljko jo skuša potolažiti in se odpravi k Crnemu. Petra pa osupne, ko v baru zagleda Filipo.
48:39
62. del
Veljko pristane na Antejeve pogoje, saj želi za vsako ceno rešiti hišo. Joco izve, kaj se dogaja, in se z Veljkom hudo sprička. Filipa uživa v Dragovi pozornosti ter mu zagotovi, da ne bo izdala njune skrivnosti. Crni opozori Zrinko, naj molči o dogodkih v gostilni. V hišo Srićevih medtem pride sodna cenilka.
48:48
61. del
Klaudija je po streljanju v gostilni pretresena, Crni pa situacijo obrne sebi v prid in jo prepriča, naj molči. Petra želi, da Filipa čim prej odide, medtem ko Draga muči, da skriva svojo preteklost pred Sanjo. Veljko noč preživi z vznemirjeno Klaudijo, zjutraj pa ga v podjetju Ante šokira s svojimi pogoji.
43:51
60. del
Veljko in Ante sestanek nadaljujeta v baru, kjer se v sproščenem vzdušju zbližata. Klaudija pride v gostilno aretirat osumljence za nered na policiji, a pride do incidenta. Vesna opozori Niko na možnost revizije Ivanine izvolitve, Petra pa Filipo odpelje spoznat pravnuka. Pri Šimatovih Petra ugotovi, da se Filipa in Drago poznata.
41:21
59. del
Medtem ko sta Miro in Una šokirana, je Joco navdušen nad svojo taščo. Ko Joco opazi napet odnos med Petro in Filipo, Petro spodbuja k spravi. Jakov se sooči z Veljkom, ker je zavrnil njihovo pomoč in razočaral družino. Veljko pa prvi dan na pogojni svobodi preživi poln optimizma ter na pogovor povabi Anteja.
44:15
58. del
Jakov se sooči s Crnim in zahteva pojasnilo, zakaj ni izpolnil svoje obljube. Petra je ljubosumna na odnos Joca in Veljka, nato pa jo preseneti nenapovedan obisk mame Filipe. Veljko spozna, da mora za pomoč prositi Anteja. Klaudija pa na policijski postaji najde razmetano pisarno.
44:20
57. del
Jakov pride po Vilija in Leo, da bi ju pred sojenjem razvedril, zato izostaneta od pouka. Damjan pripelje Veljka na sodišče, kjer ga čaka Joco, pripravljen priznati krivdo, a Veljko tega ne dovoli. Marina pred sodno dvorano napade Joca zaradi izdaje. Ante medtem Klaudiji svetuje, naj se umakne od družine Srića.
43:23
56. del
Crni je osupel, ko vidi, da imajo ljudje okoli njega dvojna merila, ko gre za kazniva dejanja v Veljkovo korist. Jakovu znova zagotovi, da je sodba urejena. Divna ostro očita Jocu izdajo Anteja in Veljka ter mu pove, da je nad njim razočarana. Izčrpana Nika uteho poišče pri Tomi in z njim preživi noč.
45:57
55. del
Joca in njegove pajdaše so ujeli pri dejanju. Po prepiru skuša Joco Tomo prepričati, naj jih ne izda Anteju, pri tem pa izkoristi Niko. Marina želi Niki olajšati breme in sama Jocu sporoči slabo novico. Joco je ves iz sebe zaradi Ivanine odločitve. Situacija se še bolj zaostri, ko se okradeni Ante pojavi v njegovi hiši. Crni pa odkrije Vilmine spletke proti Zrinki.
43:36
54. del
Medtem ko Petra zamoti Željko, Joco v Antejevi pisarni išče načrte bolnišnice. Toma ga skoraj zaloti, a Joco se za las reši. Vilma podtakne denar iz blagajne v Zrinkino torbico in nato Crnemu pove za krajo. Damjan in Klaudija medtem sodnika obtožita sodelovanja s Crnim. Veljko spozna, da bo najverjetneje izgubil hišo.
45:58
53. del
Jakov prosi Crnega, naj pomaga Veljku, a ga ta opozori, da je vplivanje na sodbo zelo tvegano. Lorena obišče Veljka v priporu in mu predstavi svoj načrt, vendar jo on zavrne ter se zaupa Klaudiji. Marina izve, da Ivani ni dobro, zato jo obišče v bolnišnici, kjer se nekdanji tekmici nepričakovano zbližata.
45:21
52. del
Zrinka je šokirana, ko Crni zahteva povračilo škode, ki jo je povzročila njegovemu avtu. Medtem ko Zrinka išče rešitev, Vilma postaja vse bolj ljubosumna. Ivana želi pred družino skriti zdravstvene težave, a sestra Vesna njene želje ne spoštuje. Joco ostaja pri svojih načrtih, Lorena pa mora znova prositi Crnega za pomoč pri Veljkovi sodbi.
45:29
51. del
Zrinka želi pozabiti Crnega in iti naprej, a ta pošlje svoja pajdaša ponjo. Nika obišče mamo, ki počasi okreva, vendar jo sedaj muči Jocov predlog, naj v imenu bolnišnice sklene posel z novim podjetjem. Divna končno izve, kaj Anteja žene v vsa njegova dejanja. Crni medtem načrtuje hitro sodbo za Veljka, da bi ga rešil dolgega pripora.
44:57
50. del
Joco najde Ivano in ji razkrije resnico – Ante ji je uredil službo ravnateljice. Ivana želi odstopiti, a Joco ima drugačne načrte. Veljko iz pripora pokliče Ivano, vendar ji ne pove, kaj se dogaja. Lorena poišče pomoč pri Crnem, Nika pa skuša zaljubljeno Zrinko spraviti k pameti.
46:58
49. del
Divna odkrije, da ji Željka za hrbtom ureja prodajo stanovanja, zato se sooči se z njo, pa tudi z Antejem. Joco vse bolj dvomi o Antejevih namenih, Petra pa ga spodbuja k ukrepanju. Lorena skuša pomagati Veljku, ki je znova pristal v priporu. Zrinka medtem žari od sreče zaradi nove romance s Crnim.
47:45
48. del
Veljko je pretresen, ko Ante nenadoma omedli, zato prekrši hišni pripor in ga sam odpelje na urgenco. Damjan pride po Veljka, a Klaudija ga zaščiti, zato Damjan sluti, da goji globlja čustva do njega. Ante kljub opozorilom samovoljno zapusti bolnišnico. Toma pa izve, da Zrinka osvaja Crnega in postane zaskrbljen.
42:11
47. del
Divna izve, da je Ante Ivani uredil mesto ravnateljice, kar pove Veljku, ki se razjezi. Zrinka čaka Crnega pred lokalom, on pa se zaveda njene igre. Joco skuša doma doseči premirje, saj je Una zagrozila, da bo zapustila hišo, če se bosta s Petro še naprej prepirala. Divna in Veljko pa napadeta Anteja, ki se mu zdravje nenadoma nevarno poslabša.
47:08
46. del
Zrinka je po srečanju s Crnim zmedena, zato se odloči, da bo upoštevala Nikin nasvet. Ivana odide v kočo Šimatovih, kjer jo namesto miru čakajo novi zapleti. Željka neuspešno poskuša Divno odvrniti od prodaje stanovanja, zato jo začne sabotirati. Petra in Joco pa se spreta zaradi pravil skupnega življenja.
44:36
45. del
Ivana skuša ignorirati svoje slabe izvide, a ko skoraj omedli v službi, dojame resnost položaja. Med Jocom in Petro vlada napetost, saj je Joco jezen na njo, ker mu je vzela avto in kreditno kartico. Zrinka ne more nehati misliti na Crnega in išče izgovor, da bi se mu približala. Ante pa ne pusti Divni, da bi prodala svoje stanovanje.
46:46
44. del
Veljko se postavi po robu materi, ki želi rešiti Antov dolg s prodajo stanovanja. Ivana v pisarni omedli, izvidi pa razkrijejo resne zdravstvene težave. Sanji in Dragu ni všeč, ker je Crni v njuni hiši, Lorena pa se sprašuje, ali se je res spremenil. Divna prosi Željko, da ji pomaga prodati stanovanje.
44:05
43. del
Jakov je presenečen, ko mu Drago odkrije, kako je Ivana prišla do vodilnega položaja. Crni pozabi na Vilmin rojstni dan, zato ji namerava kupiti darilo, kar uporabi kot izgovor za srečanje z Zrinko. Klaudija po pogovoru z Divno upa, da bi lahko popravila odnos z očetom. Družina Srića medtem pripravlja presenečenje za Ivano.
43:50
42. del
Ivana je šokirana, ko kljub vsem napovedim postane nova ravnateljica bolnišnice. Marina njen uspeh težko prenaša. Ante družini čestita, nato pa zahteva dvig cene prenove bolnišnice, Jakov pa mora o tem obvestiti novo ravnateljico. Klaudija po pogovoru z očetom začne iskati odgovore pri Divni.
45:34
41. del
Ivana skuša prikriti razočaranje, ko izve, da njena tekmica Đurđa že slavi zmago za mesto ravnateljice bolnišnice. Ante po pogovoru z Željko začne dvomiti o svoji preteklosti. Klaudiji se poskuša opravičiti za afero z Divno, vendar ona njegovega opravičila ne sprejme. Veljko spozna, da škodi Ivani, zato sklene ukrepati.
47:08
40. del
Ivana je prepričana, da zaradi Veljkovih pravnih težav ne bo dobila mesta ravnateljice, zato Ante hitro poišče rešitev. Veljko je obupan zaradi hišnega pripora, situacija pa se še poslabša, ko izve, da je Ante prevzel vodenje podjetja. Joca prosi, naj odkrije Antejeve načrte. Crni pošlje Vilmo k Loreni pod pretvezo obiska otroka.
43:59
39. del
Marina je zgrožena nad dejstvom, da je Veljko v hišnem priporu, a Vili in Lea ga branita. Una in dojenček zapustita bolnišnico. Kasneje si med pogovorom z Jocom priznata, da pogrešata Dijano, kar sliši Petra, ki jo to zelo prizadene. Nika pa Veljka prosi za nasvet glede predaje podjetja Anteju.
45:40
38. del
Marina, Ivana in Zrinka zalotijo Klaudijo in Veljka v kočljivi situaciji. Zrinka burno odreagira in skuša obrniti ženi proti Veljku. Željka medtem pomaga Tomi k poštenemu začetku. Jakov in Miro prideta v podjetje, kjer ju Ante pokliče na sestanek. Ker je Veljko izgubil njegovo varščino, pričakuje, da mu bosta v zameno prepustila upravljanje podjetja.
45:59
37. del
Končno prispejo rezultati testa očetovstva in vsi so na trnih. Jakov v šoku obišče Šimatove in novico deli z Loreno. Veljko izve, da je ostal brez varščine, Klaudija pa ga preseneti, ko mu pove, da je v hišnem priporu. Vilma želi pomagati potrtemu Tomi in skupaj s Crnim skujeta načrt, ki bi koristil obema.
44:39
36. del
Zrinka poskuša Niki pomagati pozabiti na Tomo, a neuspešno. Nika Tomi zameri, ker je zavrnil Antejevo ponudbo za delo. Veljko in Klaudija Anteju povesta, da bi lahko izgubil varščino, s katero je jamčil za Veljka, ker je zamudil obravnavo. Ante je tik pred živčnim zlomom.
43:41
35. del
Ivana zaloti Jakova, kako želi ponarediti test očetovstva. Toma se prebudi ob Niki in medtem ko ona še spi, s težkim srcem podpiše ločitvene papirje. Ivana napiše Veljku opravičilo za sodišče. Toda ko zaloti Klaudijo, kako Veljku otipava rano od prometne nesreče, Ivano preplavi ljubosumje.
43:19
34. del
Veljko mora Ivano prositi za zdravniško dokumentacijo, da bi se izognil kazni zaradi neudeležbe na zaslišanju, in doživi nov šok, ko mu Klaudija sporoči, da je za njim razpisana tiralica. Joco je osupel, ko ugotovi, da želi Jakov ponarediti test očetovstva. Nika pa je besna, ker Toma še vedno ni podpisal ločitvenih papirjev.
48:30
33. del
Jakova šokirajo rezultati testa očetovstva. Marina je jezna na Veljka, otroci pa na Damjana, ki se jim skuša prikupiti. Veljko in Klaudija se medtem čedalje bolj zbližujeta. Naslednje jutro Veljko pred vrati naleti na Damjana, ki takoj posumi, da se med njim in Klaudijo nekaj plete. Na poti na sodišče pa Veljka doleti nesreča.
42:18
32. del
Vili zaradi igranja z Damjanovim telefonom zaide v težave, zato z Leo pobegneta. Potem ko ju Klaudija najde v parku, Veljko besno napade Damjana. Una in Miro sta v skrbeh zaradi rezultatov testa očetovstva. Vesna pusti rezultate v Ivanini pisarni, Jakov pa jih po naključju najde. Veljko zaloti Anteja v pisarni in izve za njegov poslovni dogovor z Jakovom.
47:54
31. del
Veljko od Divne zahteva resnico o fotografiji, ki jo Ante skriva v denarnici. Divna potrdi njegove sume. Lorena se vrne k Šimatovim, Jakov pa išče rešitev, saj jih je zdaj v hiši preveč. Vili medtem najde Damjanov policijski telefon in ker se želi malo zabavati, se pretvarja, da je v težavah.
50:03
30. del
Marina je prepričana, da je postala babica, medtem ko jo Ivana spusti na realna tla. Med zajtrkom med njima pride do prepira, prav tako med Damjanom in Veljkom. Petra je prespala pri Šimatovih, Lorena pa je jezna, ker še vedno ni odšla iz hiše. Ivana opazi, da so DNK vzorci Mira in Jakova čez noč končali na tleh, in se odloči to prikriti.
43:32
29. del
Petra ne najde poti do hčerkinega srca, zato ji Sanja pomaga in prevzame vajeti v hiši, kjer so se po poroki vsi zbrali. Jakov nestrpno čaka informacije o tem, ali je on oče Unine deklice ali je to Miro. Joco je presrečen, ko sliši, katero ime je Una izbrala za svojo hči. Kriza poveže Ivano in Veljka, medtem ko ponovno loči Tomo in Niko.
47:47
28. del
Uni se uresničijo najhujši strahovi, ko ji tik pred poroko med pogovorom z Loreno odteče voda. Petra zaloti Crnega, ki na skrivaj opazuje poroko, Lorena pa ju vidi skupaj in misli, da sta ves čas delala za njenim hrbtom. Jakov jo skuša pomiriti, a je prizadeta zaradi nove izdaje in ker Una rojeva ravno na njen poročni dan.
48:51
27. del
Napočil je dan poroke Lorenе in Jakova. Lorena se zbudi, toda Jakova ni. Divna najde Joca in Veljka na kavču, toda kmalu jih zmoti prihod Anteja, ki ga je Zrinka povabila na poroko. Veljko se želi zbližati z Ivano, medtem ko Marina to težko gleda. Drago je ljubosumen na Sanjo. Crni trpi, ker ni bil povabljen na poroko, Toma pa pogreša Niko.
45:10
26. del
Veljko omahuje glede Antejevega predloga za prevzem podjetja, zato prosi Divno, naj preveri njegove namene. Miro organizira fantovščino za Jakova, medtem ko dekleta presenetijo Loreno. Razmere na fantovščini se zapletejo, ko Joco odkrije, da Veljko načrtuje prodajo podjetja. Joca pa skrbi tudi Petra, ki je spet zašla v težave s Crnim.
45:10
25. del
Damjan s Tomovo pomočjo izsili preostanek ukradenega denarja. Toma Niki razkrije razloge za razhod. Noče, da bi nekega dne za njegovo smrt izvedela v novicah. Veljku določijo datum prve obravnave, domači pa so zaskrbljeni zanj. Jakov Petri pove, da je le vprašanje časa, kdaj bo Lorena izvedela, da bo poroko plačal Crni. Joco posumi, da se nekaj dogaja.
45:13
24. del
Divna se poskuša znebiti Anteja, ki jo prosi za ure klavirja, vendar se ji začetni načrt izjalovi. Ivana se razjezi na Veljka, prepričana, da zapeljuje Klaudijo. Toma posumi, da sta Lepi in Hrc ukradla denar Srićem, in ju napade, ko njihov prepir zmoti Damjan. Ta nato odide v bolnišnico, kjer po uradnem nalogu obišče Ivano, ki se znajde v dilemi.
42:01
23. del
V časopisu se pojavi fotografija Zrinke in poslovneža Anteja, kar v Divni vzbudi ljubosumje. Lorena najde popolno poročno obleko. Toma izve, da ga je iskala Tereza, zato pokliče Niko. Sledi čustven pogovor ter srečanje skorajšnjih bivših zakoncev. Klaudija obišče Veljka, a resen pogovor se hitro spremeni v spogledovanje.
42:50
22. del
Petra izve, da je Crni Jakovu ponudil denar za poroko, in se začne spraševati, ali naj priložnost izkoristi sama. Ivana je besna na Zrinko in Vesno, ker sta za njenim hrbtom oddali prijavo za direktorico bolnišnice v njenem imenu. Veljko se spravi na Damjana, prepričan, da je pretepel Tomo, ter po prepiru s Klaudijo odide na policijo vložit prijavo.
44:07
21. del
Petra Loreno prepričuje v veliko poroko, a Jakov skriva, da si ne more privoščiti niti najema dvorane. Zrinka namerava z Vesnino pomočjo nagovoriti Ivano v kandidaturo za direktorico bolnišnice. Crni Jakova preseneti z velikodušno ponudbo. Veljko medtem prisluškuje pogovoru, v katerem Damjan prizna, da je skoraj ubil Tomo.
48:55
20. del
Ante odpelje pripito Zrinko domov, kjer ona vztraja, da spijeta kavo. Divna se poskuša opravičiti vnukom in obljubi, da bo denar vrnila. Jakov se Vilmi pohvali s svojimi načrti za poroko, Vilma pa v tem vidi priložnost, da se Crni odkupi za svoje napake. Marina in Damjan uživata v svoji sobi, medtem ko Veljko meni, da sta prestopila mejo dobrega okusa.
46:14
19. del
Veljko in Klaudija poskušata ugotoviti, zakaj je Ante plačal Veljkovo varščino, medtem ko jima Marina in Ivana prisluškujeta. Petra želi, da bi imela Lorena popolno poročno obleko, Drago pa prosi Joca za denar. Jakov se poskuša izboriti za svojo plačo, toda Željka mu prizna, da denarja ni.
47:03
18. del
Divna skuša ohraniti ponos, potem ko izve, da je Ante plačal Veljkovo varščino. Veljko je na bojni nogi z Damjanom. Željka obtoži Veljka čustvenega izsiljevanja. Prizna mu, da hiše ni prepisala, da bi ga zaščitila, vendar tega ne bo ponovila pred Ivano in Marino. Šimatova medtem pritiskata na Jakova, naj določi datum poroke.
45:02
17. del
Veljko raziskuje, kaj se je zgodilo med prepisom hiše. Lorena medtem obišče Šimatova z dojenčkom. Gabrijela se odloči, da ne bo več živela v strahu, zato obrne hrbet Klaudiji. Damjan se vseli k Srićem, Marina pa je vesela, da ima končno zaveznika. Veljko poskuša tolerirati Damjana zaradi otrok, toda tudi ostali družinski člani niso zadovoljni.
44:15
16. del
Divna skuša rešiti Veljka pred napadom žensk, a situacija se dodatno zaplete, ko Marina Damjanu predlaga, da se vseli v hišo. Klaudija pride aretirati Crnega zaradi poskusa umora Gabrijele. Med Petro in Jocom še vedno tli strast, Joco pa namerno zavrača Petro, saj se rad poigrava z njo.
43:30
15. del
Ivana in Marina spoznata, da se lahko zaneseta le ena na drugo. Posvetujeta se s Terezo, ki jima razkrije, da Veljko nikoli ni prepisal hiše na njiju. Crni povabi Gabrijelo na sestanek in jo preseneti s ponudbo, ki jo bo težko zavrnila. Klaudija sporoči Veljku, da mu je neznani dobrotnik plačal varščino, zato lahko zapusti zapor, a doma ga pričaka kaos.
46:54
14. del
Damjan obišče Divno z slabimi novicami – njegova preiskava ni obrodila nobenih sadov. Željka nagovori Divno, naj za pomoč prosi Anta, a trmasta Divna raje odide k posojilodajalcu. A tam naleti na svoja roparja, ki se prestrašita, da ju je prepoznala. Joco izve za dogajanje na zabavi, zaradi česar ga začne skrbeti za Petro, zato se odloči, da bo stvari vzel v svoje roke.
45:55
13. del
Lorena je pretresena, ko spozna, da se je zmotila glede Crnega in verjela, da se lahko spremeni. Divna in Ante se spominjata starih časov, a pri omembi Veljka skoraj pride do prepira. Marina spodbuja Damjana k druženju z Leo, ne da bi vedela za njegovo notranjo stisko. Bratoš pa je razočaran, ko mu Ivana prizna, da še vedno nekaj čuti do Veljka.
44:53
12. del
Na zabavi Gabrijela uresniči svoj načrt in Crni razkrinka svoj pravi obraz. Nika poskuša iz Toma izvleči, kdo ga je pretepel, a on jo prežene iz bolnišnične sobe. Divna in Željka "slučajno" srečata Divninega starega prijatelja Anta. Crni poskuša razložiti Loreni, kaj se je zgodilo, a ga ona ne želi poslušati.
43:34
11. del
Joco naredi sceno na Petrini zabavi ob proslavi rojstva, medtem ko Lorena to vidi in je užaljena. Željka je v skrbeh zaradi finančnih težav v podjetju in nagovarja Divno, naj prosi prijatelje za denar. Medtem se pogovor Damjana in Toma spremeni v spor, Gabrijela pa pripravlja presenečenje na zabavi.
45:19
10. del
Nika spozna, da jo je Toma res zapustil. Divna in Željka Jakovu ne želita izplačati plače in ga silita, naj opusti svojo zahtevo. Crni obvesti Gabrijelo, da je opravil svoj del dogovora, Gabrijela pa poskuša ohraniti vtis, da je obupala nad maščevanjem. Damjana iskanje tatov pripelje v gostilno, kjer najde le Toma, ki pa noče govoriti z njim.
46:52
9. del
Miro in Damjan se zbližata ob glasbi in alkoholu. Petra povabi Jakova v bar, da ji pomaga pripraviti zabavo ob rojstvu dojenčka, a Jakov je povsem izčrpan. Divna prosi Mira, naj ji preko Damjana pomaga najti tatove, ki so ukradli denar, vendar brez uradne preiskave. V baru se pojavi nezaželen gost, zato Petra zabavo preseli v Jocovo vilo.
48:34
8. del
Ivana in Marina v priporu obiščeta Veljka, ki ju prosi, naj ne zbirata denarja za varščino, saj je jasno, da je to nemogoča misija. Miro poskuša z Damjanom najti skupni jezik. Šimatova se odpravita na obisk k Loreni, v vili pa naletita na prepir med Jocom in Petro. Divno razjeda krivda, medtem ko jo Zrinkini komentarji še bolj potolčejo.
47:41
7. del
Gabrijela pride k Crnemu, ki ji postreže večerjo in predlaga skrivnosten načrt, kmalu za tem pa v gostilno pride tudi Toma. Oba opazita, da se Crni nenavadno vede. Miro je šokiran, ko izve, da sta Divna in Željka ostali brez denarja, ki sta ga dvignili z računa podjetja. Joco in Ružica pa nista navdušena nad novimi sostanovalci.
45:08
6. del
Lorena je v dilemi, ker ne ve, kam se bo preselila iz bolnišnice, medtem ko se Sanja in Petra prepirata o isti stvari. Nika predlaga, da bi za Veljka porabili denar podjetja, kar Željko vrže iz tira, Divna pa je pripravljena priznati resnico. Ivana razmišlja o prodaji hiše, medtem ko jo Zrinka skuša ustaviti. Gabrijela zaloti Petro s Crnim in ugotovi, da ji laže.
45:30
5. del
Nika skliče sestanek v podjetju glede Veljkove varščine, a se na njeno presenečenje pojavijo tudi nepovabljeni družinski člani. Jakov otrpne, ko vidi Crnega z dojenčkom. Sumničava Gabriela medtem pride v Jocovo vilo čestitat Petri, ki se z vsemi močmi trudi, da bi se izvlekla iz pakta, ki ga je sklenila z njo.
43:57
4. del
Petra želi preseliti Loreno v vilo, kar vznemiri Uno in Joca, Ružica pa priliva olje na ogenj. Zrinka pomaga Niki prikriti sledi pred Damjanom. Joco prosi Ivano za lažno potrdilo o amneziji, kar jo najprej razjezi, nato pa pride na nepričakovano idejo. Po bližnjem srečanju z nepridipravi Divno in Željko preplavi panika.
44:20
3. del
Zaradi Veljkovega sodelovanja in priznanja ga sodišče izpusti iz pripora in mu določi visoko varščino, ki je njegova družina ne more plačati. Divna in Željka uspeta zbrati denar za Veljkovo varščino in odideta v bar, kjer nepridipravi prisluškujejo njunemu pogovoru. Crni spozna, da bi zaradi Gabrijelinega izsiljevanja lahko izgubil vse, kar mu je pomembno.
45:35
2. del
Drago, Sanja in Jakov so v skrbeh zaradi Lorene, ko jih nenadoma preseneti Gabrijelin prihod. Tereza Veljku svetuje molk, a njega skrbi, da bi lahko preiskava ogrozila tudi njegovo družino. Joco težko prenaša zasliševanje in omedli. Ko pride k sebi, se nenadoma ne spomni, zakaj je sploh na policijski postaji.
45:09
1. del
Čaka nas napeta 2. sezona hrvaške serije. Crni ustreli Toma in ga želi pokončati, Nika pa ga skuša ustaviti. Veljka med nežnimi trenutki z Ivano prekine policija z nalogom za aretacijo. Na policijski postaji je pripravljen priznati vse, vendar se premisli, ko izve, da Damjan namerava razširiti obtožnico. Joca najdejo nezavestnega ob bazenu. Jakov za prevoz v bolnišnico prosi neznano žensko, ko Lorena ugotovi, da je ženska za volanom Gabriela.