V dobrem in slabem - Sezona 2 - 86. del

V dobrem in slabem - Sezona 2

2025

Hrvaška serija V dobrem in slabem spremlja Veljka Srića, človeka, ki ga imajo vsi radi. Uspešen podjetnik, ljubljeni mož in oče treh otrok živi sanjsko življenje. Vendar se za to na videz popolno fasado skriva šokantna skrivnost – vzporedno življenje in druga družina v Sarajevu. Veljko skrivnost skriva že 25 let, a ko izve, da sta mu ostala le še dva meseca življenja, se odloči soočiti z resnico in združiti obe družini pod eno streho. Njegovo priznanje bo sprožilo plaz čustev, konfliktov in nepredvidljivih dogodkov.