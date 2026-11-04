V dobrem in slabem - Sezona 2 - 122. del

V dobrem in slabem , U dobru i zlu
Joco, Veljko in Ante se pripravljajo na predstavitev novega projekta pred mediji, Petra pa skuša Jocu zaman povedati nekaj pomembnega. Ivana in Marina spoznata, da je Veljko postal odgovornejši in obrnil nov list. Lorena in Jakov pripravljata presenečenje, ne da bi vedela, da Crni prihaja iz zapora. Petra pred novinarji vzame mikrofon in nagovori Joca ... Kaj bo razkrila pred vsemi?Prikaži več
Sezona 2Hrvaška serija V dobrem in slabem spremlja Veljka Srića, človeka, ki ga imajo vsi radi. Uspešen podjetnik, ljubljeni mož in oče treh otrok živi sanjsko življenje. Vendar se za to na videz popolno fasado skriva šokantna skrivnost – vzporedno življenje in druga družina v Sarajevu. Veljko skrivnost skriva že 25 let, a ko izve, da sta mu ostala le še dva meseca življenja, se odloči soočiti z resnico in združiti obe družini pod eno streho. Njegovo priznanje bo sprožilo plaz čustev, konfliktov in nepredvidljivih dogodkov.Žanr: DramaIgralci: Filip Juričić, Iva Mihalić, Mirna Medaković Stepinac, Ksenija Pajić, Toma Medvešek, Enes VejzovićDržava: Hrvaška
Sezona 1Hrvaška serija V dobrem in slabem spremlja Veljka Srića, človeka, ki ga imajo vsi radi. Uspešen podjetnik, ljubljeni mož in oče treh otrok živi sanjsko življenje. Vendar se za to na videz popolno fasado skriva šokantna skrivnost – vzporedno življenje in druga družina v Sarajevu. Veljko skrivnost skriva že 25 let, a ko izve, da sta mu ostala le še dva meseca življenja, se odloči soočiti z resnico in združiti obe družini pod eno streho. Njegovo priznanje bo sprožilo plaz čustev, konfliktov in nepredvidljivih dogodkov.Žanr: DramaIgralci: Filip Juričić, Iva Mihalić, Mirna Medaković Stepinac, Ksenija Pajić, Enes Vejzović, Katarina Baban, Momčilo OtaševićDržava: Hrvaška