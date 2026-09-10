Večerja za 5 - Sezona 3 - 15. oddaja

Večerja za 5 , Večera za 5
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.Prikaži več
Sezona 3Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kulinarična oddaja, ki prinaša različne recepte iz loncev domače kuhinje. Tekmovalci pogosto pripravijo zanimive specialitete, s katerimi razveselijo brbončice sotekmovalcev. Večerja je sestavljena iz predjedi, glavne jedi in sladice. Na koncu večera gostje komentirajo pogostitev in vzdušje ter podajo oceno gostitelju.Žanr: Resničnostni šov, KulinarikaDržava: Hrvaška
Sezona 2Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kulinarična oddaja, ki prinaša različne recepte iz loncev domače kuhinje. Tekmovalci pogosto pripravijo zanimive specialitete, s katerimi razveselijo brbončice sotekmovalcev. Večerja je sestavljena iz predjedi, glavne jedi in sladice. Na koncu večera gostje komentirajo pogostitev in vzdušje ter podajo oceno gostitelju.Žanr: Resničnostni šov, KulinarikaDržava: Hrvaška
Sezona 1Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kulinarična oddaja, ki prinaša različne recepte iz loncev domače kuhinje. Tekmovalci pogosto pripravijo zanimive specialitete, s katerimi razveselijo brbončice sotekmovalcev. Večerja je sestavljena iz predjedi, glavne jedi in sladice. Na koncu večera gostje komentirajo pogostitev in vzdušje ter podajo oceno gostitelju.Žanr: Resničnostni šov, KulinarikaDržava: Hrvaška
53:39
28. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
51:46
27. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
56:25
26. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:24
25. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
54:33
24. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
55:21
23. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
55:45
22. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
55:00
21. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
50:48
20. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:11
19. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
50:36
18. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
50:11
17. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:22
16. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:46
15. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
53:46
14. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:57
13. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:04
12. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
53:18
11. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
50:34
10. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:03
9. del
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
51:04
8. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
50:25
7. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
51:24
6. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
51:46
5. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:01
4. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
53:23
3. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
53:15
2. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
51:02
1. oddaja
Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.