Večerja za 5 - Sezona 3 - 34. oddaja

Večerja za 5 S03 63646216 2008 Sezona: Sezona 3

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.