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Večerja za 5 , Večera za 5

Sezona 3 Epizoda 41

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.

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  • Sezona 3

  • Sezona 2

  • Sezona 1

59:29
Večerja za 5 - Sezona 3 - 41. oddaja

41. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
1:03:10
Večerja za 5 - Sezona 3 - 40. del

40. del

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
58:15
Večerja za 5 - Sezona 3 - 39. oddaja

39. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
56:31
Večerja za 5 - Sezona 3 - 38. oddaja

38. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
57:48
Večerja za 5 - Sezona 3 - 37. oddaja

37. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
1:00:33
Večerja za 5 - Sezona 3 - 36. oddaja

36. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
55:29
Večerja za 5 - Sezona 3 - 35. oddaja

35. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
45:33
Večerja za 5 - Sezona 3 - 34. oddaja

34. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
54:29
Večerja za 5 - Sezona 3 - 33. oddaja

33. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
53:50
Večerja za 5 - Sezona 3 - 32. oddaja

32. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
55:40
Večerja za 5 - Sezona 3 - 31. oddaja

31. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
56:09
Večerja za 5 - Sezona 3 - 30. oddaja

30. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
56:47
Večerja za 5 - Sezona 3 - 29. oddaja

29. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
53:39
Večerja za 5 - Sezona 3 - 28. oddaja

28. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
51:46
Večerja za 5 - Sezona 3 - 27. oddaja

27. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
56:25
Večerja za 5 - Sezona 3 - 26. oddaja

26. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:24
Večerja za 5 - Sezona 3 - 25. oddaja

25. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
54:33
Večerja za 5 - Sezona 3 - 24. oddaja

24. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
55:21
Večerja za 5 - Sezona 3 - 23. oddaja

23. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
55:45
Večerja za 5 - Sezona 3 - 22. oddaja

22. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
55:00
Večerja za 5 - Sezona 3 - 21. oddaja

21. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
50:48
Večerja za 5 - Sezona 3 - 20. oddaja

20. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:11
Večerja za 5 - Sezona 3 - 19. oddaja

19. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
50:36
Večerja za 5 - Sezona 3 - 18. oddaja

18. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
50:11
Večerja za 5 - Sezona 3 - 17. oddaja

17. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:22
Večerja za 5 - Sezona 3 - 16. oddaja

16. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:46
Večerja za 5 - Sezona 3 - 15. oddaja

15. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
53:46
Večerja za 5 - Sezona 3 - 14. oddaja

14. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:57
Večerja za 5 - Sezona 3 - 13. oddaja

13. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:04
Večerja za 5 - Sezona 3 - 12. oddaja

12. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
53:18
Večerja za 5 - Sezona 3 - 11. oddaja

11. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
50:34
Večerja za 5 - Sezona 3 - 10. oddaja

10. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:03
Večerja za 5 - Sezona 3 - 9. del

9. del

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
51:04
Večerja za 5 - Sezona 3 - 8. oddaja

8. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
50:25
Večerja za 5 - Sezona 3 - 7. oddaja

7. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
51:24
Večerja za 5 - Sezona 3 - 6. oddaja

6. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
51:46
Večerja za 5 - Sezona 3 - 5. oddaja

5. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
52:01
Večerja za 5 - Sezona 3 - 4. oddaja

4. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
53:23
Večerja za 5 - Sezona 3 - 3. oddaja

3. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
53:15
Večerja za 5 - Sezona 3 - 2. oddaja

2. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.
51:02
Večerja za 5 - Sezona 3 - 1. oddaja

1. oddaja

Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kuharska oddaja, v kateri se tekmovalci izmenjujejo v vlogi gostiteljev ter pripravljajo trihodni meni po lastnem izboru. Poleg okusnih jedi štejeta tudi izvirnost in vzdušje za mizo. Ob koncu vsakega večera gostje ocenijo kulinarično izkušnjo in gostoljubnost, največ točk pa prinese zmago.

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