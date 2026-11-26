Večerja za 5 , Večera za 5
V priljubljeni hrvaški kuharski oddaji Večerja za 5 se tekmovalci vsak večer preizkusijo v vlogi gostitelja in pripravijo trihodni meni. A za zmago ni dovolj le okusna hrana! Pomembni so tudi izvirnost, gostoljubnost in dobra zabava za mizo. Kdo bo najbolje vihtel kuhalnico in s svojimi jedmi navdušil goste?Prikaži več
Sezona 4Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kulinarična oddaja, ki prinaša različne recepte iz loncev domače kuhinje. Tekmovalci pogosto pripravijo zanimive specialitete, s katerimi razveselijo brbončice sotekmovalcev. Večerja je sestavljena iz predjedi, glavne jedi in sladice. Na koncu večera gostje komentirajo pogostitev in vzdušje ter podajo oceno gostitelju.Žanr: Resničnostni šov, KulinarikaDržava: Hrvaška
Sezona 3Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kulinarična oddaja, ki prinaša različne recepte iz loncev domače kuhinje. Tekmovalci pogosto pripravijo zanimive specialitete, s katerimi razveselijo brbončice sotekmovalcev. Večerja je sestavljena iz predjedi, glavne jedi in sladice. Na koncu večera gostje komentirajo pogostitev in vzdušje ter podajo oceno gostitelju.Žanr: Resničnostni šov, KulinarikaDržava: Hrvaška
Sezona 2Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kulinarična oddaja, ki prinaša različne recepte iz loncev domače kuhinje. Tekmovalci pogosto pripravijo zanimive specialitete, s katerimi razveselijo brbončice sotekmovalcev. Večerja je sestavljena iz predjedi, glavne jedi in sladice. Na koncu večera gostje komentirajo pogostitev in vzdušje ter podajo oceno gostitelju.Žanr: Resničnostni šov, KulinarikaDržava: Hrvaška
Sezona 1Večerja za 5 je priljubljena hrvaška kulinarična oddaja, ki prinaša različne recepte iz loncev domače kuhinje. Tekmovalci pogosto pripravijo zanimive specialitete, s katerimi razveselijo brbončice sotekmovalcev. Večerja je sestavljena iz predjedi, glavne jedi in sladice. Na koncu večera gostje komentirajo pogostitev in vzdušje ter podajo oceno gostitelju.Žanr: Resničnostni šov, KulinarikaDržava: Hrvaška
51:37
3. oddaja
V priljubljeni hrvaški kuharski oddaji Večerja za 5 se tekmovalci vsak večer preizkusijo v vlogi gostitelja in pripravijo trihodni meni. A za zmago ni dovolj le okusna hrana! Pomembni so tudi izvirnost, gostoljubnost in dobra zabava za mizo. Kdo bo najbolje vihtel kuhalnico in s svojimi jedmi navdušil goste?
51:23
2. oddaja
V priljubljeni hrvaški kuharski oddaji Večerja za 5 se tekmovalci vsak večer preizkusijo v vlogi gostitelja in pripravijo trihodni meni. A za zmago ni dovolj le okusna hrana! Pomembni so tudi izvirnost, gostoljubnost in dobra zabava za mizo. Kdo bo najbolje vihtel kuhalnico in s svojimi jedmi navdušil goste?
54:25
1. oddaja
V priljubljeni hrvaški kuharski oddaji Večerja za 5 se tekmovalci vsak večer preizkusijo v vlogi gostitelja in pripravijo trihodni meni. A za zmago ni dovolj le okusna hrana! Pomembni so tudi izvirnost, gostoljubnost in dobra zabava za mizo. Kdo bo najbolje vihtel kuhalnico in s svojimi jedmi navdušil goste?