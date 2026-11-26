Sezona 4 Epizoda 4

V priljubljeni hrvaški kuharski oddaji Večerja za 5 se tekmovalci vsak večer preizkusijo v vlogi gostitelja in pripravijo trihodni meni. A za zmago ni dovolj le okusna hrana! Pomembni so tudi izvirnost, gostoljubnost in dobra zabava za mizo. Kdo bo najbolje vihtel kuhalnico in s svojimi jedmi navdušil goste?

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