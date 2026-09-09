Nemški pokal - 1. krog
Nemški pokal - 1. krog , DFB Cup
2. 9. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila VfL Osnabruck in Bayern Munchen ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera iz Osnabrücka.Prikaži več
2026/2027Nemški pokal - 1. krogNemški pokal je znova tu! Prvi krog prinaša dvoboje favoritov in nižjeligaških izzivalcev, med drugim obračuna VfL Osnabrück – Bayern München in HEBC Hamburg – Borussia Dortmund.Žanr: Šport, NogometDržava: Nemčija
1:46:29
VfL Osnabruck - Bayern Munchen
2. 9. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila VfL Osnabruck in Bayern Munchen ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera iz Osnabrücka.
1:42:31
HEBC Hamburg - Borussia Dortmund
1. 9. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila HEBC Hamburg in Borussia Dortmund ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera iz Hamburga.