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VIZITA

VIZITA ,

2026 Epizoda 0

Moč materinske ljubezni Pri 39-ih letih in v tretjem mesecu druge nosečnosti so mi zdravniki rekli, da ne bom živela več kot tri leta, BRANO AVID¤WA1 5788 pripoveduje danes 47 -letna Maja Frangež iz Maribora. Pljučna hipertenzija jo je za 3 mesece prikovala v bolniško posteljo. Zdravniki so bili ves čas v stiku tudi s kolegi z Dunaja, če bi bila potrebna presaditev pljuč. Z napredkom medicine je Maja donosila in rodila in danes so srečna 4-članska družna. Stiske ob začetku šole V torek bo znova zavonil šolski zvonec in učenci in dijaki bodo tako spet sedli v šolske klopi. Začetek šole pa ne prinaša samo veselja in navdušenja, ampak tudi veliko strahu in stisk, ki jih ocenjevanje in morebitni neuspehi prinesejo s seboj. Stiske so hude, raziskave pa so pokazale, da se je v zadnjih 25-ih letih duševno zdravje slovenski otrok in mladostnikov do 19. leta poslabšalo za 70%.

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  • 2026

6:52
VIZITA - 2026 - 4. 6. 2026 - Glioblastom in AI operacija

4. 6. 2026 - Glioblastom in AI operacija

Glioblastom je ena najbolj agresivnih oblik možganskega raka. Prognoze zdravnikov so zelo slabe - z zdravljenjem napovedujejo le leto življenja. A Dragan iz Divače dokazuje, da se je vredno boriti. Po 3 operacijah, treh istih diagnozah z boleznijo živi že 9 let. Bo Bo umetna inteligenca pomagala reševati težke, usodne in agresivne tumorje? V medicini se je zgodil preboj - britanskim nevrokirugom je pri odstranitvi možganskega tumorja pomagala umetna inteligenca. Kako je s tem pri nas?
8:09
VIZITA - 2026 - 28. 8. 2026 - Moč materinske ljubezni

28. 8. 2026 - Moč materinske ljubezni

Moč materinske ljubezni Pri 39-ih letih in v tretjem mesecu druge nosečnosti so mi zdravniki rekli, da ne bom živela več kot tri leta, BRANO AVID¤WA1 5788 pripoveduje danes 47 -letna Maja Frangež iz Maribora. Pljučna hipertenzija jo je za 3 mesece prikovala v bolniško posteljo. Zdravniki so bili ves čas v stiku tudi s kolegi z Dunaja, če bi bila potrebna presaditev pljuč. Z napredkom medicine je Maja donosila in rodila in danes so srečna 4-članska družna. Stiske ob začetku šole V torek bo znova zavonil šolski zvonec in učenci in dijaki bodo tako spet sedli v šolske klopi. Začetek šole pa ne prinaša samo veselja in navdušenja, ampak tudi veliko strahu in stisk, ki jih ocenjevanje in morebitni neuspehi prinesejo s seboj. Stiske so hude, raziskave pa so pokazale, da se je v zadnjih 25-ih letih duševno zdravje slovenski otrok in mladostnikov do 19. leta poslabšalo za 70%.
11:12
VIZITA - 2026 - 21. 8. 2026 - Feniks iz pepela

21. 8. 2026 - Feniks iz pepela

Iz kome se je dvignil kot feniks iz pepela. Pri dvajsetih letih se je zaradi hude nesreče moral znova naučiti govoriti, hoditi, jesti ... Zdaj tekmuje v parakolesarstvu. V Viziti še - ne odlašajte z besedami, da bo že v redu ... Primer hude oblike nosečniške slabosti. Bruhanje 20 krat na dan, hitra izguba kilogramov. Kdaj zvonijo alarmi? V Viziti, danes prvič s Sandro Boršič Domnik.
8:49
VIZITA - 2026 - 1. 5. 2026

1. 5. 2026

Medicinsko sestro Nežo Testen in reševalca Mateja Viraga je življenje obdarilo z dvema paroma dvojčkov, po Mii in Zoji sta dobila še Marka in Pio. Tik pred prvim rojstnim dnem so Pii odkrili izjemno redek in velik tumor na srčku. Ko so si po zahtevnem, a uspešnem zdravljenju malčice oddahnili, pa so se zaradi tumorja na možganih borili še za Marka.
7:57
VIZITA - 2026 - 3. 4. 2026

3. 4. 2026

"Nisem v redu," je o čustveni stiski po rojstvu druge hčerke Anne Vite spregovorila primorska podjetnica in vplivnica Petra Parovel. Koliko žensk se spopada s poporodno otožnostjo, tesnobo in depresijo ter kako si pomagati? / Dnevniške zapise šestih prijateljev na humanitarni medicinski odpravi je mlada zdravnica zbrala v knjigi Utrip Zambije skozi stetoskop, ki ima dobrodelno noto.
7:44
VIZITA - 2026 - 27. 3. 2026

27. 3. 2026

Po več kot letu dni negotovosti se za malega Miloša začenja novo poglavje. Sedemletni deček z eno najtežjih oblik redke genetske bolezni kože bo končno dobil napredno gensko terapijo. Pa tudi o izjemnem dosežku ljubljanskega kliničnega centra. V enem samem dnevu so uspešno izvedli kar dve presaditvi pljuč. 

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