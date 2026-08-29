VIZITA - 2026 - 28. 8. 2026 - Moč materinske ljubezni

VIZITA ,
Moč materinske ljubezni Pri 39-ih letih in v tretjem mesecu druge nosečnosti so mi zdravniki rekli, da ne bom živela več kot tri leta, BRANO AVID¤WA1 5788 pripoveduje danes 47 -letna Maja Frangež iz Maribora. Pljučna hipertenzija jo je za 3 mesece prikovala v bolniško posteljo. Zdravniki so bili ves čas v stiku tudi s kolegi z Dunaja, če bi bila potrebna presaditev pljuč. Z napredkom medicine je Maja donosila in rodila in danes so srečna 4-članska družna. Stiske ob začetku šole V torek bo znova zavonil šolski zvonec in učenci in dijaki bodo tako spet sedli v šolske klopi. Začetek šole pa ne prinaša samo veselja in navdušenja, ampak tudi veliko strahu in stisk, ki jih ocenjevanje in morebitni neuspehi prinesejo s seboj. Stiske so hude, raziskave pa so pokazale, da se je v zadnjih 25-ih letih duševno zdravje slovenski otrok in mladostnikov do 19. leta poslabšalo za 70%.Prikaži več
2026VIZITAGlioblastom je ena najbolj agresivnih oblik možganskega raka. Prognoze zdravnikov so zelo slabe - z zdravljenjem napovedujejo le leto življenja. A Dragan iz Divače dokazuje, da se je vredno boriti. Po 3 operacijah, treh istih diagnozah z boleznijo živi že 9 let. Bo Bo umetna inteligenca pomagala reševati težke, usodne in agresivne tumorje? V medicini se je zgodil preboj - britanskim nevrokirugom je pri odstranitvi možganskega tumorja pomagala umetna inteligenca. Kako je s tem pri nas?Žanr: InformativniDržava: Slovenija