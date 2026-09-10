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Glioblastom je ena najbolj agresivnih oblik možganskega raka. Prognoze zdravnikov so zelo slabe - z zdravljenjem napovedujejo le leto življenja. A Dragan iz Divače dokazuje, da se je vredno boriti. Po 3 operacijah, treh istih diagnozah z boleznijo živi že 9 let. Bo Bo umetna inteligenca pomagala reševati težke, usodne in agresivne tumorje? V medicini se je zgodil preboj - britanskim nevrokirugom je pri odstranitvi možganskega tumorja pomagala umetna inteligenca. Kako je s tem pri nas?Prikaži več
2026VIZITAGlioblastom je ena najbolj agresivnih oblik možganskega raka. Prognoze zdravnikov so zelo slabe - z zdravljenjem napovedujejo le leto življenja. A Dragan iz Divače dokazuje, da se je vredno boriti. Po 3 operacijah, treh istih diagnozah z boleznijo živi že 9 let. Bo Bo umetna inteligenca pomagala reševati težke, usodne in agresivne tumorje? V medicini se je zgodil preboj - britanskim nevrokirugom je pri odstranitvi možganskega tumorja pomagala umetna inteligenca. Kako je s tem pri nas?Žanr: InformativniDržava: Slovenija