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Nekoč uspešen fantovski bend - Game Over, za katerim so norele vse najstnice. Steffanio, Mark in Denis so bili idoli slovenske pop glasbe a slava je za enega od članov prinsela tudi bolezen. Steffanio, ki danes šteje 51 let se je v svojih tridesetih soočil z hudo diagnozo - Hodkinov limfom. BRANO AVIDPo letu zdravljenja je je bila bolezen premagana, vendar je rak znova udaril, zbolela je njegova bivša žena in ko je že vse kazalo, da bo tudi njej uspelo, se je nažalost poslovila.Prikaži več
2026VIZITANekoč uspešen fantovski bend - Game Over, za katerim so norele vse najstnice. Steffanio, Mark in Denis so bili idoli slovenske pop glasbe a slava je za enega od članov prinsela tudi bolezen. Steffanio, ki danes šteje 51 let se je v svojih tridesetih soočil z hudo diagnozo - Hodkinov limfom. BRANO AVIDPo letu zdravljenja je je bila bolezen premagana, vendar je rak znova udaril, zbolela je njegova bivša žena in ko je že vse kazalo, da bo tudi njej uspelo, se je nažalost poslovila.Žanr: InformativniDržava: Slovenija