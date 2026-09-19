VIZITA
VIZITA ,
V Viziti s Sandro Boršič Domnik - v tretjem razredu je Tris dobila diagnozo redke in agresivne vrste raka, a ves čas ostala neverjetno nasmejna in zgovorna. Spoznali boste junakinjo tretjega nadstropja. In še – prekolesarili so Slovenijo, društvo Onkoman in akcija Kolo življenja. Obiskali so 14 paliativnih timov po vsej Sloveniji. S kakšnim namenom?Prikaži več
2026VIZITAV Viziti s Sandro Boršič Domnik - v tretjem razredu je Tris dobila diagnozo redke in agresivne vrste raka, a ves čas ostala neverjetno nasmejna in zgovorna. Spoznali boste junakinjo tretjega nadstropja. In še – prekolesarili so Slovenijo, društvo Onkoman in akcija Kolo življenja. Obiskali so 14 paliativnih timov po vsej Sloveniji. S kakšnim namenom?Žanr: InformativniDržava: Slovenija
8:09
18. 9. 2026 - Zlata pentljica za Tris in ostale ...
V Viziti s Sandro Boršič Domnik - v tretjem razredu je Tris dobila diagnozo redke in agresivne vrste raka, a ves čas ostala neverjetno nasmejna in zgovorna. Spoznali boste junakinjo tretjega nadstropja. In še – prekolesarili so Slovenijo, društvo Onkoman in akcija Kolo življenja. Obiskali so 14 paliativnih timov po vsej Sloveniji. S kakšnim namenom?
7:20
12. 9. 2026 - Stefanio in njegov boj za življenje
Nekoč uspešen fantovski bend - Game Over, za katerim so norele vse najstnice. Steffanio, Mark in Denis so bili idoli slovenske pop glasbe a slava je za enega od članov prinsela tudi bolezen. Steffanio, ki danes šteje 51 let se je v svojih tridesetih soočil z hudo diagnozo - Hodkinov limfom. BRANO AVIDPo letu zdravljenja je je bila bolezen premagana, vendar je rak znova udaril, zbolela je njegova bivša žena in ko je že vse kazalo, da bo tudi njej uspelo, se je nažalost poslovila.
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4. 6. 2026 - Glioblastom in AI operacija
Glioblastom je ena najbolj agresivnih oblik možganskega raka. Prognoze zdravnikov so zelo slabe - z zdravljenjem napovedujejo le leto življenja. A Dragan iz Divače dokazuje, da se je vredno boriti. Po 3 operacijah, treh istih diagnozah z boleznijo živi že 9 let. Bo Bo umetna inteligenca pomagala reševati težke, usodne in agresivne tumorje? V medicini se je zgodil preboj - britanskim nevrokirugom je pri odstranitvi možganskega tumorja pomagala umetna inteligenca. Kako je s tem pri nas?
8:09
28. 8. 2026 - Moč materinske ljubezni
Moč materinske ljubezni Pri 39-ih letih in v tretjem mesecu druge nosečnosti so mi zdravniki rekli, da ne bom živela več kot tri leta, BRANO AVID¤WA1 5788 pripoveduje danes 47 -letna Maja Frangež iz Maribora. Pljučna hipertenzija jo je za 3 mesece prikovala v bolniško posteljo. Zdravniki so bili ves čas v stiku tudi s kolegi z Dunaja, če bi bila potrebna presaditev pljuč. Z napredkom medicine je Maja donosila in rodila in danes so srečna 4-članska družna. Stiske ob začetku šole V torek bo znova zavonil šolski zvonec in učenci in dijaki bodo tako spet sedli v šolske klopi. Začetek šole pa ne prinaša samo veselja in navdušenja, ampak tudi veliko strahu in stisk, ki jih ocenjevanje in morebitni neuspehi prinesejo s seboj. Stiske so hude, raziskave pa so pokazale, da se je v zadnjih 25-ih letih duševno zdravje slovenski otrok in mladostnikov do 19. leta poslabšalo za 70%.
11:12
21. 8. 2026 - Feniks iz pepela
Iz kome se je dvignil kot feniks iz pepela. Pri dvajsetih letih se je zaradi hude nesreče moral znova naučiti govoriti, hoditi, jesti ... Zdaj tekmuje v parakolesarstvu. V Viziti še - ne odlašajte z besedami, da bo že v redu ... Primer hude oblike nosečniške slabosti. Bruhanje 20 krat na dan, hitra izguba kilogramov. Kdaj zvonijo alarmi? V Viziti, danes prvič s Sandro Boršič Domnik.
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1. 5. 2026
Medicinsko sestro Nežo Testen in reševalca Mateja Viraga je življenje obdarilo z dvema paroma dvojčkov, po Mii in Zoji sta dobila še Marka in Pio. Tik pred prvim rojstnim dnem so Pii odkrili izjemno redek in velik tumor na srčku. Ko so si po zahtevnem, a uspešnem zdravljenju malčice oddahnili, pa so se zaradi tumorja na možganih borili še za Marka.
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3. 4. 2026
"Nisem v redu," je o čustveni stiski po rojstvu druge hčerke Anne Vite spregovorila primorska podjetnica in vplivnica Petra Parovel. Koliko žensk se spopada s poporodno otožnostjo, tesnobo in depresijo ter kako si pomagati? / Dnevniške zapise šestih prijateljev na humanitarni medicinski odpravi je mlada zdravnica zbrala v knjigi Utrip Zambije skozi stetoskop, ki ima dobrodelno noto.
7:44
27. 3. 2026
Po več kot letu dni negotovosti se za malega Miloša začenja novo poglavje. Sedemletni deček z eno najtežjih oblik redke genetske bolezni kože bo končno dobil napredno gensko terapijo. Pa tudi o izjemnem dosežku ljubljanskega kliničnega centra. V enem samem dnevu so uspešno izvedli kar dve presaditvi pljuč.