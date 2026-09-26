VIZITA ,
Izpoved Nine Dovšak o življenju z demenco. Pri 55 letih je njen mož zbolel za Alzheimerjevo boleznijo. 12 let ga je počasi izgubljala – najprej besede in spomin, nato tudi človeka, ki ga je poznala. V Viziti boste še spoznali zgodbo Nike Mori Markus. Štiri leta čakanja, pet postopkov. In trenutek, ko so že skoraj izgubili upanje. Po dolgi in boleči poti sta s partnerjem vendarle zagledala plus. Kaj vse sta prestala na poti do tako težko pričakovane nosečnosti?Prikaži več
2026VIZITAIzpoved Nine Dovšak o življenju z demenco. Pri 55 letih je njen mož zbolel za Alzheimerjevo boleznijo. 12 let ga je počasi izgubljala – najprej besede in spomin, nato tudi človeka, ki ga je poznala. V Viziti boste še spoznali zgodbo Nike Mori Markus. Štiri leta čakanja, pet postopkov. In trenutek, ko so že skoraj izgubili upanje. Po dolgi in boleči poti sta s partnerjem vendarle zagledala plus. Kaj vse sta prestala na poti do tako težko pričakovane nosečnosti?Žanr: InformativniDržava: Slovenija