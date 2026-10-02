VIZITA - 2026 - 2. 10. 2026 - Rak trebušne slinavke / Sivi lasje

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Novo zdravilo za raka trebušne slinovke Rak trebušne slinavke velja za enega najtežje ozdravljivih rakov, saj ga pogosto odkrijejo šele, ko je bolezen že napredovala. A zdaj prihaja pomembna novost. Zdravilo, ki je v ameriški klinični raziskavi več kot podvojilo preživetje. Med prvimi, ki so ga z navdušenjem pozdravili, je tudi Mariborčan Ivo Usar, ki se z boleznijo bori, in je za zdaj bitko tudi dobil, že več let. Sivi lasje nov modni trend ali prvi zanki staranja V povprečju začnemo opažati prve sive lase med 30. in 40. letom. Če sivimo že prej pred 20. letom dermatologi govorijo o prezgodnjem sivenju. Vendar smo ženske z sivenje velikokrat bolj obremenjene kot moški. Saj za njih v družbi velikokrat rečemo, da so bolj šarmanti in privlačni z sivimi lasmi. Sive ženske, v 40ih pa so kaj hitro označene, da so se zapustile. Pogovarjala sem se z dvema ženskama, ki vztrajno rušita stereotip, da barva las ne definira starosti.Prikaži več
2026VIZITANovo zdravilo za raka trebušne slinovke Rak trebušne slinavke velja za enega najtežje ozdravljivih rakov, saj ga pogosto odkrijejo šele, ko je bolezen že napredovala. A zdaj prihaja pomembna novost. Zdravilo, ki je v ameriški klinični raziskavi več kot podvojilo preživetje. Med prvimi, ki so ga z navdušenjem pozdravili, je tudi Mariborčan Ivo Usar, ki se z boleznijo bori, in je za zdaj bitko tudi dobil, že več let. Sivi lasje nov modni trend ali prvi zanki staranja V povprečju začnemo opažati prve sive lase med 30. in 40. letom. Če sivimo že prej pred 20. letom dermatologi govorijo o prezgodnjem sivenju. Vendar smo ženske z sivenje velikokrat bolj obremenjene kot moški. Saj za njih v družbi velikokrat rečemo, da so bolj šarmanti in privlačni z sivimi lasmi. Sive ženske, v 40ih pa so kaj hitro označene, da so se zapustile. Pogovarjala sem se z dvema ženskama, ki vztrajno rušita stereotip, da barva las ne definira starosti.Žanr: InformativniDržava: Slovenija