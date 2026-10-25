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Sandri iz Žirovnice je uspelo po srčnem zastoju oživiti tasta. Najprej šok in besede: "Sergej, daj, zadihaj," nato takoj po defibrilator, še dobro, da smo vedeli kje je, nam pripoveduje. In dokazuje, da je življenje mogoče rešiti. A včasih ne gre. Čeprav so zraven zdravniki, sestre, strokovnjaki. Porodna soba. In tisto, kar je tam nahjuše. Tišina. Svet se zruši. Ste videli v zraku bele balone? V nebo so jih v spomin na izgubljene otroke pošiljali starši. Govorili smo z njimi. V Viziti.Prikaži več
2026VIZITASandri iz Žirovnice je uspelo po srčnem zastoju oživiti tasta. Najprej šok in besede: "Sergej, daj, zadihaj," nato takoj po defibrilator, še dobro, da smo vedeli kje je, nam pripoveduje. In dokazuje, da je življenje mogoče rešiti. A včasih ne gre. Čeprav so zraven zdravniki, sestre, strokovnjaki. Porodna soba. In tisto, kar je tam nahjuše. Tišina. Svet se zruši. Ste videli v zraku bele balone? V nebo so jih v spomin na izgubljene otroke pošiljali starši. Govorili smo z njimi. V Viziti.Žanr: InformativniDržava: Slovenija