VIZITA - 2026 - 6. 1. 2026 - Skupaj za Tea Slodnjaka

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Osemletni Teo Slodnjak s Ptuja se še vedno bori z Duchennovo mišično distrofijo. Za gensko zdravljenje v ZDA je bilo s pomočjo dobrih ljudi zbranih že več kot milijon evrov, vendar do zastavljenega cilja 2,5 milijona evrov še vedno manjka precej sredstev. Časa je vse manj, zato je vsak prispevek še toliko pomembnejši. V pomoč so priskočili tudi številni slovenski in tuji športniki, ki so za dobrodelno dražbo podarili svoje drese, športno opremo in druge dragocene spominke. Med njimi so tudi repliki zlatih olimpijskih medalj Janje Garnbret, podpisan dres Jana Oblaka in smuči Filipa Flisarja.Prikaži več
2026VIZITAOsemletni Teo Slodnjak s Ptuja se še vedno bori z Duchennovo mišično distrofijo. Za gensko zdravljenje v ZDA je bilo s pomočjo dobrih ljudi zbranih že več kot milijon evrov, vendar do zastavljenega cilja 2,5 milijona evrov še vedno manjka precej sredstev. Časa je vse manj, zato je vsak prispevek še toliko pomembnejši. V pomoč so priskočili tudi številni slovenski in tuji športniki, ki so za dobrodelno dražbo podarili svoje drese, športno opremo in druge dragocene spominke. Med njimi so tudi repliki zlatih olimpijskih medalj Janje Garnbret, podpisan dres Jana Oblaka in smuči Filipa Flisarja.Žanr: InformativniDržava: Slovenija