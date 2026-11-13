VIZITA - 2026 - 13. 11. 2026 - Bolezen krhkih kosti in tihi ubijalec sodobnega časa

VIZITA ,
24-letni Jaka Juvan kljub redki genski bolezni – bolezni krhkih kosti – dokazuje, da je mogoče živeti polno življenje. Do svojega 20. leta je doživel že več kot 60 zlomov, a ga številne preizkušnje niso ustavile. Danes znova hodi in s svojo vztrajnostjo ter življenjsko energijo navdihuje druge, da je mogoče premagati tudi na videz nepremagljive ovire. V oddaji pa opozarjamo tudi na tiha sovražnika našega zdravja – visok krvni tlak in povišan holesterol. Pogosto ne povzročata nobenih očitnih težav, a lahko resno ogrozita zdravje srca in ožilja. Ker ju nemalokrat odkrijemo prepozno, sta redno spremljanje zdravstvenega stanja in pravočasno ukrepanje še toliko pomembnejša. Poleg predpisane terapije lahko za zdravo srce in ožilje veliko naredimo tudi sami.Prikaži več
2026VIZITA24-letni Jaka Juvan kljub redki genski bolezni – bolezni krhkih kosti – dokazuje, da je mogoče živeti polno življenje. Do svojega 20. leta je doživel že več kot 60 zlomov, a ga številne preizkušnje niso ustavile. Danes znova hodi in s svojo vztrajnostjo ter življenjsko energijo navdihuje druge, da je mogoče premagati tudi na videz nepremagljive ovire. V oddaji pa opozarjamo tudi na tiha sovražnika našega zdravja – visok krvni tlak in povišan holesterol. Pogosto ne povzročata nobenih očitnih težav, a lahko resno ogrozita zdravje srca in ožilja. Ker ju nemalokrat odkrijemo prepozno, sta redno spremljanje zdravstvenega stanja in pravočasno ukrepanje še toliko pomembnejša. Poleg predpisane terapije lahko za zdravo srce in ožilje veliko naredimo tudi sami.Žanr: InformativniDržava: Slovenija