2. 10. 2026 - Rak trebušne slinavke / Sivi lasje

Novo zdravilo za raka trebušne slinovke Rak trebušne slinavke velja za enega najtežje ozdravljivih rakov, saj ga pogosto odkrijejo šele, ko je bolezen že napredovala. A zdaj prihaja pomembna novost. Zdravilo, ki je v ameriški klinični raziskavi več kot podvojilo preživetje. Med prvimi, ki so ga z navdušenjem pozdravili, je tudi Mariborčan Ivo Usar, ki se z boleznijo bori, in je za zdaj bitko tudi dobil, že več let. Sivi lasje nov modni trend ali prvi zanki staranja V povprečju začnemo opažati prve sive lase med 30. in 40. letom. Če sivimo že prej pred 20. letom dermatologi govorijo o prezgodnjem sivenju. Vendar smo ženske z sivenje velikokrat bolj obremenjene kot moški. Saj za njih v družbi velikokrat rečemo, da so bolj šarmanti in privlačni z sivimi lasmi. Sive ženske, v 40ih pa so kaj hitro označene, da so se zapustile. Pogovarjala sem se z dvema ženskama, ki vztrajno rušita stereotip, da barva las ne definira starosti.