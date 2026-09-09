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VN Aragonije

VN Aragonije , MotoGP

2026 Št. epizod: 18

Na minuli dirki prvenstva MotoGP v Silverstonu smo ponovno videli prevlado Aprilie in dobili največjo razliko na vrhu prvenstva letos - Jorge Martin se je namreč tekmecem odpeljal na več kot 30 točk. A niti približno še ni nič odločeno. Prvenstvo se seli v Aragon, na stezo na kateri je bi Marc Marquez v neposrednem dvoboju poražen le enkrat, zato pričakujemo ponovno premešana razmerja moči in atraktivno nadaljevanje razburljive sezone.

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  • 2026

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