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VN Azerbajdžana

VN Azerbajdžana

2026 Št. epizod: 5 Št. sezon: 3

Formula 1 se seli v Baku na VN Azerbajdžana! Na hitrem mestnem dirkališču, kjer dolge ravnine dopolnjujejo ozki in zahtevni zavoji, dirkače čaka nepredvidljiv boj za pomembne prvenstvene točke.

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Tekmovanje Vznemirljivo Šport
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  • Formula 1

  • Formula 2

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