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VN Brazilije

VN Brazilije , Formula 1

2026 Št. epizod: 3 Št. sezon: 2

Karavana formule 1 prihaja v Brazilijo na legendarni Interlagos. Razgibana steza v São Paulu z zahtevnimi zavoji in priložnostmi za prehitevanje obeta napet boj za vsako mesto. Čaka nas dirka, na kateri bosta ob hitrosti odločali tudi zbranost in prava taktika.

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